Grevele sunt susținute de sindicate care cer mai multe drepturi pentru angajații din sectorul public. MAE de la București avertizează cu privire la această situație.

Confederația Maritimă Panelenă a informat deja că navele vor rămâne andocate în porturi.

De asemenea, există riscul modificării orarelor de zbor sau întârzieri ale curselor pe aeroporturile din Grecia. Din cauza protestelor de amploare vor fi perturbate și traficul rutier, și cel feroviar.

Proteste în Grecia, avertizare MAE

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Revendicările protestatarilor

Protestele din Grecia sunt programate să se desfășoare pe 25 și 26 noiembrie 2026. Acțiunile au loc în mai multe zone ale țării.

Greva este susținută de mii de studenți, profesori, funcționari publici și angajați din mediul privat, precum și de angajați din industrie.

Protestatarii reclamă condițiile din școli, vor salarii mai mari, recuperarea veniturilor pierdute și încheierea de contracte colective de muncă.

Potrivit tovima.com, greva este susținută de Confederația Sindicatelor Funcționalilor publici are reprezintă angajații din sectorul public. Sindicaliștii îndeamnă lucrătorii să se opună politicilor pe care le consideră responsabile pentru subminarea muncii remunerate, slăbirea drepturilor fundamentale și afectarea funcționării serviciilor publice.

De asemenea, sursa citată arată că alte 13 formațiuni sindicale vor sprijini acțiunea de amploare. Studenții sunt așteptați să vină alături de lucrători pentru a milita pentru drepturile lor.

Metroul din Atena, oprit în perioada protestelor

Compania care administrează metroul din Atena a anunțat deja că miercuri, 25 noiembrie 2026, circulația trenurilor va fi suspendată între orele 09:00 și 18:00, oră la care trenurile sunt scoase din activitate.

Totodată, și circulația feriboturilor ar putea fi suspendată din cauza acestei greve.