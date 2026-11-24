Potrivit deciziei CCR, au fost declarate neconstituționale două articole prevăzute în Legea Educației, dar și într-o Ordonanță de Urgență, adoptată în 2014, care o completează.

Demers privind titularizarea, declarat neconstituțional

Potrivit articolelor criticate, modalitatea prin care profesorii care obțineau un loc de muncă pe perioadă nedeterminată pe baza notelor peste 7 obținute la titularizare în ultimii șase ani este neconstituțională.

Angajarea era posibilă în școlile în care profesorii predau deja în calitate de suplinitori calificați.

„Această cale paralelă de acces la statutul de titular încălca egalitatea în drepturi, prevăzută de art. 16 alin. (1) din Constituţie. Condiţia imprecisă a «viabilităţii postului/catedrei» contravenea cerinţelor de calitate a legii prevăzute de art. 1 alin. (5), iar reluarea unei soluţii similare celei declarate anterior neconstituţionale încălca efectul obligatoriu al deciziilor Curţii, prevăzut de art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie”, se arată într-un comunicat de presă remis publicității de Curtea Constituțională.

CCR: „Se instituia un tratament diferențiat”

Judecătorii constituționali au concluzionat faptul că prevederile legale criticate și declarate neconstituționale induceau un tratament diferențiat între profesorii care se titularizau pe baza notelor obținute în trecut și cei care susțineau examenul, conform regulilor generale.

„Instituia un tratament diferenţiat între cadrele didactice care puteau obţine repartizarea pe perioadă nedeterminată pe baza unui concurs anterior şi ceilalţi candidaţi obligaţi să participe la concurs potrivit regulilor generale, încălcând art.16 alin.(1) din Constituţie. Condiţia imprecisă privind «viabilitatea postului/catedrei» afecta previzibilitatea legii, contrar art.1 alin.(5), iar menţinerea soluţiei legislative anterior sancţionate contravenea art.147 alin.(1) şi (4) din Constituţie”, au precizat judecătorii Curții Constituționale a României.

Cum se legiferează decizia

Potrivit procedurilor, deciziile de neconstituționalitate emise de Curtea Constituțională a României se publică în Monitorul Oficial. Astfel, actul normativ este suspendat preț de 45 de zile. În acest interval, Guvernul și Parlamentul trebuie să pună legea în acord cu decizia CCR. În caz contrar, dispoziția respectivă își încetează efectele juridice și nu mai poate fi folosită.

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