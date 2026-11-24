Au trecut doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, iar societatea a rămas cu o semne de întrebare pe care președintele promite din prima lună de mandat că le va lămuri. Ezitarea președintelui contribuie la adâncirea sentimentelor de neîncredere, furie și frustrare.

Conștient sau nu, Nicușor Dan își face un mare defavor și servește pe tavă lui George Simion tema alegerilor anulate. Fiind și așa o rană deschisă pe care Nicușor Dan a moștenit-o când a preluat mandatul, în loc să o închidă, așa cum exista așteptarea, prin tergiversarea prezentării unui raport cu date concrete, Cotroceniul amplifică iritarea.

Partea I. AUR i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru reclamă

În conferința de presă de la Cotroceni de acum două săptămâni, Nicușor Dan a făcut un preambul în care a vorbit despre pericolul AUR și de ce vrea să-l țină departe de guvernare, având în vedere că inclusiv electoratul anti-AUR îl soma să aducă PSD și AUR împreună la guvernare. Deși intenția sa a fost de a se poziționa drept ocrotitorul democrației și să dea un semnal de forță AUR-ului, pare că mai degrabă, i-a „gâdilat” – „Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri”, a scris atunci Dan Dungaciu.

Inclusiv în acea conferință, președintele a fost întrebat despre raport. Presat, ne-a spus aceleași lucruri pe care le știam. Dar pentru că a învățat că e nociv să dea termene pe care să le încalce în mod repetat, nu a mai înaintat un calendar. Doar a repetat că alte probleme au întârziat agenda.

„Când am intrat în criza asta era principala preocupare. Din păcate rezolvarea crizei politice a fost mult mai importantă și am lăsat deoparte activitatea asta. Existau multe informații interesante despre parcursul domniei sale (Călin Georgescu -n.red.) și toate vor fi în raportul care va fi publicat. Probabil instituțiile au mai lucrat la asta. Revine una din principalele mele preocupări dar nu vreau să dau un calendar”, a motivat șeful statului.

Partea a II-a. Simion „i-a luat fața” cu raportul

Într-un moment simbolic, cu o zi înainte de a se împlini doi ani de la anularea alegerilor, și pe lângă asta, în ziua în care liderul spiritual, Călin Georgescu, iese din arest, în urletele pline de emoție ale susținătorilor, George Simion iese în conferință de presă organizată pe modelul celor de la Palatul Cotroceni.

Practic, Simion și-a asumat sarcina șefului statului, pe principiul „dacă tu nu poți să livrezi și să liniștești societatea, lasă că o mai agit eu un pic”. Cam așa putem traduce, în limbaj liber.

Indiferent de ce scrie în raportul de formă, de acuzațiile fără fond, de prestația slabă a liderului AUR în fața jurnaliștilor, este o mișcare de forță. Simion nici nu a avut ca obiectiv să convingă partea de electorat anti-AUR sau partea de electorat care poate a fost de acord cu decizia Curții, ci doar să îi mai alimenteze puțin pe cei care au rămas în spiritul „turul II înapoi” și să îi dea o lecție președintelui Dan.

Și înțelegând asta, în lipsa unui raport, Administrația Prezidențialăi dă un comunicat în care ne spune aceleași lucruri pe care le știam. Mai mult decât atât, contribuie, după cum spuneam, la neîncrederea oamenilor – „Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, scrie în comunicat.