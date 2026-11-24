O femeie din Aberdeen, Scoția, își exprimă revolta față de decizia organizației Martorii lui Iehova de a modifica regulile privind transfuziile de sânge, la doi ani după ce mama sa a decedat în urma unui cancer gastric pentru care a refuzat intervenția chirurgicală din motive religioase.

Potrivit BBC, Estera Pawlak, în vârstă de 30 de ani, a declarat că mama sa, Ela, ar fi putut supraviețui dacă modificările de regulament adoptate în 2026 ar fi fost în vigoare la momentul diagnosticării. Ela Pawlak a murit în orașul Aberdeen în anul 2024, la vârsta de 63 de ani, după ce a refuzat o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unei tumori gastrice, deoarece procedura implica riscul administrării unei transfuzii de sânge.

Refuzul intervenției chirurgicale din motive religioase

Ela Pawlak s-a mutat din Scoția în localitatea Świecie din Polonia în decembrie 2022, pentru a-și îngriji mama. La câteva luni după mutare, femeia a primit diagnosticul de cancer gastric. Medicii i-au propus o intervenție chirurgicală pentru extirparea unei porțiuni din stomac. Deoarece era membră a organizației Martorii lui Iehova, iar doctrina interzicea la acea vreme transfuziile de sânge, pacienta a refuzat operația.

Estera Pawlak, care a crescut în cadrul aceleiași comunități religioase din Aberdeen, dar s-a distanțat de cult la maturitate, a afirmat că mama sa a solicitat consiliului organizației informații despre tratamente alternative. Conform declarațiilor fiicei, pacienta nu a primit niciun răspuns sau plan de acțiune din partea reprezentanților cultului. La trei luni de la diagnosticare, starea de sănătate a femeii s-a agravat, iar aceasta a fost internată într-o secție de îngrijiri paliative.

„Ar fi trebut să fie o operație de îndepărtare a unei părți din stomac. Consiliul Martorilor lui Iehova nu i-a oferit niciun plan pentru a merge mai departe, așa că mama a continuat să refuze îngrijirile și starea ei s-a înrăutățit”, a declarat Estera Pawlak pentru postul britanic.

Tratamentul nu a oprit evoluția bolii

Pe parcursul următoarelor 12 luni, Ela Pawlak a urmat ședințe de chimioterapie și a primit medicație pentru stimularea producției de globule roșii. Tratamentele nu au oprit evoluția bolii. Fiica pacientei a relatat că mama sa considera acceptarea intervenției chirurgicale drept o încălcare a convingerilor sale religioase.

„Chiar și cu chimioterapia și celelalte medicamente pe care le-am încercat, ne-am întors de unde am plecat – mama avea în continuare nevoie de operație și de o transfuzie de sânge”, a precizat Estera Pawlak. Aceasta a adăugat că mama sa percepea operația ca pe o trădare față de Dumnezeu și a spus că nu ar putea trăi cu gândul că i-a încălcat poruncile, deși își dorea să supraviețuiască.

După un an de îngrijiri paliative în Polonia, Ela Pawlak s-a întors în Scoția în ianuarie 2024. La câteva ore după aterizare, femeia a fost transportată de urgență la spital din cauza degradării stării de sănătate. Decesul a survenit zece luni mai târziu.

Modificările de regulament din 2026

În martie 2026, organizația Martorii lui Iehova și-a actualizat politica medicală, permițând membrilor recoltarea, stocarea și reintroducerea propriului sânge în timpul procedurilor medicale. Ulterior, în luna septembrie 2026, organizația a introdus o a doua modificare, prin care a autorizat transfuziile de componente sanguine, respectiv plasmă, globule roșii și trombocite. Transfuzia de sânge integral rămâne interzisă.

La aflarea veștii privind schimbarea regulilor, Estera Pawlak a declarat că s-a simțit revoltată și a considerat decizia o lipsă de respect față de persoanele care și-au pierdut rudele din cauza interdicției anterioare.

„Mama mea ar putea fi încă în viață. Au luat-o de lângă frații mei, de lângă copiii mei, de lângă nepoții și nepoatele mele. A pierdut o parte din viață din cauza unui lucru care nu era adevărat”, a afirmat femeia.

Reacția medicilor

Profesorul Dileep Lobo, specialist în chirurgie gastrointestinală la Universitatea din Nottingham și coautor al unor studii privind tratarea pacienților care aparțin Martorilor lui Iehova, a evaluat schimbarea regulilor drept o modificare de impact major în practica medicală.

Potrivit specialistului, noile prevederi vor permite realizarea unui număr mult mai mare de intervenții chirurgicale și vor salva vieți. Profesorul a confirmat că, în lipsa operației de îndepărtare a tumorii, tratamentul pentru cancerul gastric în stadiul doi devine exclusiv paliativ, putând prelungi viața pacientului, dar fără a oferi vindecare.

Poziția oficială a organizației Martorii lui Iehova

Contactat de BBC pentru un punct de vedere, Andrew Basoo, purtătorul de cuvânt la nivel național al Martorilor lui Iehova, a transmis că organizația regretă decesul oricărei persoane și că familiile merită să fie ascultate cu respect și compasiune.

„Întrebările legate de tratamentul unei persoane dragi necesită o analiză atentă a dovezilor medicale și a dorințelor exprimate de persoana respectivă. Cu toate acestea, întrucât nu putem investiga pe deplin situația, nu ar fi potrivit să comentăm”, a declarat reprezentantul organizației.