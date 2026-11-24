Alegerile parlamentare care au loc duminică în Spania sunt dominate de costul vieții, accesul la locuințe și opiniile alegătorilor cu privire la rămânerea în funcție a premierului Pedro Sanchez, potrivit datelor dintr-un sondaj realizat de PF Global pentru POLITICO.

Scrutinul convocat de Pedro Sanchez se poate întoarce împotriva sa

Alegătorii din Spania se prezintă duminică la urne în cadrul unui scrutin care ar putea aduce victoria Partidului Popular (PP) și încheierea mandatului de opt ani al guvernului condus de premierul Pedro Sanchez, conform unui sondaj realizat pentru publicația POLITICO și publicat inițial în buletinul informativ Madrid Playbook. Sondajele de opinie indică o competiție strânsă între formațiunile politice, Partidul Popular și Partidul Socialist (PSOE) aflându-se la egalitate în jurul pragului de 30% din intențiile de vot, în timp ce partidul Vox se clasează pe locul al treilea, cu aproximativ 18%.

Premierul Pedro Sanchez a convocat alegeri anticipate la începutul lunii octombrie, în urma protestelor desfășurate la nivel național din cauza prețurilor la locuințe. Decizia a venit după ce executivul de la Madrid s-a confruntat cu presiuni legate de gestionarea crizei migrației din enclava Ceuta pe parcursul verii și de investigațiile privind cazuri de corupție care vizează membri ai familiei prim-ministrului.

Locuințele și migrația, principalele teme ale campaniei

Datele colectate de institutul de sondare PF Global arată că sectorul locuințelor reprezintă principala vulnerabilitate a actualului guvern. În clasamentul problemelor atribuite mandatului lui Pedro Sanchez, lipsa locuințelor accesibile ocupă primul loc, situându-se imediat înaintea politicilor de migrație și a gestionării situației din Ceuta.

Percepțiile diferă în funcție de orientarea politică a respondenților. Alegătorii Partidului Popular și ai formațiunii Vox indică migrația drept eșecul principal al executivului. În schimb, electoratul care susține guvernarea actuală penalizează performanța din domeniul locuințelor.

Aproximativ 40% dintre persoanele care intenționează să voteze pentru Partidul Socialist și peste jumătate dintre susținătorii alianței Frontul Larg afirmă că premierul nu a livrat rezultate în privința accesului la locuințe.

La nivelul întregului eșantion, o treime dintre spanioli declară că evoluția costului vieții le va influența decizia la vot. Prioritățile rămân împărțite: votanții PP și Vox pun accent pe migrație, în timp ce alegătorii socialiști prioritizează locuințele și sistemul de sănătate.

Lipsa de încredere în partide

Nicio formațiune politică nu reușește să obțină o majoritate de încredere din partea electoratului pentru rezolvarea problemelor din campanie. O treime dintre participanții la sondaj consideră că partidul Vox este cel mai potrivit pentru a gestiona migrația.

Pe celelalte teme, partidele primesc susținere preponderent din partea propriului bazin electoral. Întrebați ce partid are capacitatea de a combate corupția, cel mai frecvent răspuns oferit de respondenți a fost „Niciunul”.

Poziționarea față de Pedro Sanchez, principalul factor mobilizator

Rezultatele cercetării sociologice indică faptul că evaluarea personală a lui Pedro Sanchez reprezintă un factor determinant pentru scrutinul de duminică. O treime dintre alegători spun că programele partidelor le vor dicta opțiunea, însă aproape o treime afirmă că motivația lor principală este înlăturarea lui Pedro Sanchez de la putere.

În rândul votanților PP și Vox, această motivație este invocată de aproape 60% dintre respondenți. De asemenea, peste 80% dintre susținătorii celor două partide sprijină formarea unei coaliții de guvernare între PP și Vox pentru a-l înlocui pe actualul premier.

Pe de altă parte, aproape o treime dintre spanioli declară că vor vota tactic pentru a bloca accesul unui anumit partid la guvernare. În cazul alegătorilor Partidului Socialist și ai alianței Frontul Larg, proporția celor care recurg la votul tactic ajunge la 44%.

Cota de popularitate a liderilor politici

Datele indică faptul că alegerile de duminică reflectă gradul de respingere a liderilor politici, niciunul dintre cei trei candidați principali nebeneficiind de o susținere majoritară. Aproximativ 30% dintre respondenți au o opinie favorabilă despre liderul Partidului Popular, Alberto Nunez Feijoo, același procent fiind înregistrat și în cazul liderului Vox, Santiago Abascal, respectiv al premierului Pedro Sanchez. Peste jumătate dintre participanții la sondaj exprimă o părere defavorabilă despre Pedro Sanchez, iar 42% au o opinie negativă despre Alberto Nunez Feijoo.

Metodologie

Sondajul POLITICO a fost realizat de PF Global în perioada 15–17 noiembrie, pe un eșantion de 2.454 de adulți din Spania, prin intermediul chestionarelor online. Datele au fost ponderate în funcție de vârstă, gen, regiune, nivel de educație și votul exprimat la alegerile anterioare. Marja de eroare a studiului este de ±2,0 puncte procentuale, fiind mai ridicată în cazul subgrupurilor de populație.