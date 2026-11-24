Ministerul Finanțelor pregătește bugetul pe anul 2027 într-o platformă digitală unică. Instituția a publicat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență pentru sistemul informatic eBuget_NG. Actul normativ actualizează și Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice. El urmează să fie adoptat într-o ședință de guvern de marți, la ora 14.00.

Proiectul deschide calea pentru o hotărâre de Guvern dedicată bugetării pe programe. Alocările de fonduri, inclusiv sumele suplimentare cerute de instituții, vor fi legate de obiective și rezultate măsurabile. Ordonatorii de credite vor prezenta atât necesarul de finanțare, cât și modul de evaluare a rezultatelor.

Alexandru Nazare: „Un buget credibil începe cu această rigoare”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că digitalizarea aduce claritate asupra modului în care statul cheltuiește banii. Oficialul leagă această reformă de reducerea deficitului bugetar și de încrederea agențiilor de rating.

„Prin eBuget_NG, punem în aceeași platformă propunerile instituțiilor și fundamentările care trebuie să le susțină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori și ce rezultate sunt urmărite. Ministerul Finanțelor lucrează cu datele furnizate de ordonatorii de credite, iar fiecare instituție are responsabilitatea să prezinte informații complete și corecte. Un buget credibil începe cu această rigoare. De ea depind continuarea reducerii deficitului, capacitatea de a finanța investițiile și serviciile publice, dar și încrederea investitorilor și a agențiilor de rating în angajamentele României”, a declarat Alexandru Nazare, conform comunicatului, referitor la bugetul pe 2027.

Cum va funcționa platforma unică eBuget_NG

Sistemul eBuget_NG elimină transmiterea fragmentată a datelor prin fișiere prelucrate separat. Noua platformă impune proceduri comune pentru pregătirea, actualizarea și urmărirea programelor bugetare și a investițiilor publice.

Aplicația va fi utilizată de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai asigurărilor sociale și ai fondurilor speciale. În sistem intră și instituțiile finanțate din venituri proprii, integral sau împreună cu subvenții. Instituțiile subordonate vor folosi platforma la cererea ordonatorilor principali.

Ministerul Finanțelor va administra sistemul și va aproba procedura de lucru prin ordin de ministru. Termenul este de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței. Ordinul va detalia fluxurile de lucru, termenele, regulile de acces, autentificarea și arhivarea.

Răspundere directă pentru date și rapoarte de performanță

Conducătorii instituțiilor sau persoanele împuternicite au obligația să verifice și să valideze datele introduse în sistem. Răspunderea pentru legalitatea și corectitudinea informațiilor revine instituțiilor care le transmit.

Ordonatorii principali de credite vor raporta performanța programelor bugetare semestrial și anual. Evaluarea banilor publici va urmări atât sumele cheltuite, cât și rezultatele obținute. În cazul investițiilor publice, proiectele vor fi prioritizate după beneficiile economice și sociale, resursele de finalizare și costurile de funcționare.

Planificare pe trei ani și jalon în PNRR

Modificările aduse Legii finanțelor publice schimbă succesiunea etapelor de construcție bugetară. Instituțiile vor trimite o proiecție bugetară înainte ca Finanțele să stabilească limitele de cheltuieli. Documentul va include necesarul pe anul următor și estimările pentru următorii trei ani, pe baza indicatorilor macroeconomici.

Proiectul actualizează și calendarul anual al bugetului, în acord cu prognozele macroeconomice. Totodată, introduce monitorizarea lunară a angajamentelor și a plăților. Instituțiile vor putea reutiliza creditele de angajament disponibilizate. De asemenea, ele pot încheia angajamente multianuale pentru bunuri și servicii, în limitele aprobate.

Dezvoltarea sistemului eBuget_NG face parte din reforma programării bugetare asumate prin PNRR. Proiectul corespunde Componentei 8, Jalonul 234.