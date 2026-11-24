Ostilitățile dintre Rusia și Ucraina se extind dincolo de linia frontului, ajungând în apropierea granițelor NATO și în Marea Mediterană, în timp ce negocierile diplomatice nu produc rezultate. Evoluțiile din ultimele săptămâni indică o intensificare a atacurilor și două direcții politice care blochează perspectivele unui armistițiu.

Intensificarea atacurilor și eșecul discuțiilor diplomatice

Potrivit unei analize publicate de CNN, după mai mult de șase săptămâni de demersuri diplomatice, conflictul dintre Rusia și Ucraina înregistrează o escaladare, în locul unui acord de pace. Reuniunea trilaterală desfășurată la Shenzhen între reprezentanții Rusiei, Chinei și Statelor Unite nu a generat rezultate publice concrete, iar acțiunile militare din ultimele șapte zile au crescut în intensitate.

Vineri, forțele ruse au lansat un val de atacuri pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a descris drept „cel mai intens atac al anului”. Operațiunea a durat șase ore și a implicat drone și rachete, survenind după mai multe săptămâni în care armata rusă a vizat podurile din Kiev și infrastructura energetică de pe întreg teritoriul Ucrainei. În urma acestor lovituri, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar regiuni întinse, inclusiv capitala, se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

În paralel, forțele ucrainene au executat lovituri asupra infrastructurii și navelor rusești. În zilele din jurul reuniunii trilaterale, armata ucraineană a lovit de trei ori podul construit de administrația lui Vladimir Putin către peninsula Crimeea. De asemenea, dronele ucrainene au vizat obiective maritime aflate la distanță de zona tradițională a frontului.

Extinderea geografică a operațiunilor militare

Poziționarea geografică a loviturilor ucrainene marchează o schimbare față de etapele anterioare ale războiului. În weekend, o dronă a lovit nava Sparta 2, un vas de transport militar afiliat armatei ruse, în largul coastei enclavei Kaliningrad. Kaliningradul este un teritoriu rus situat între Lituania și Polonia, două state membre ale NATO.

Atacul asupra navei Sparta 2, care face parte din flota de transport militar Sparta, a fost executat fie printr-o dronă lansată de pe o altă navă, fie printr-un aparat care a traversat teritoriul rus spre Marea Baltică. Autoritățile de la Moscova au acuzat însă Lituania că ar fi permis trecerea dronei prin spațiul său aerian, teritoriu al Alianței Nord-Atlantice. Această poziție susține narațiunea Moscovei conform căreia Rusia se află în conflict cu întreaga alianță NATO și amplifică riscul unor acțiuni de sabotaj în regiunea Mării Baltice.

În același interval, forțele ucrainene au lovit o navă militară rusă și un vas de marfă în largul portului Benghazi, pe coasta Libiei, conform declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski. Aceste acțiuni demonstrează capacitatea dronelor ucrainene de a atinge navele rusești în porturile din Marea Mediterană, regiune în care Rusia și-a consolidat prezența în ultimul deceniu.

Evoluția conflictului arată o extindere treptată a zonei de operațiuni. Dacă acum cinci ani ostilitățile erau limitate la teritoriul Ucrainei, în anul 2024 acțiunile s-au extins pe teritoriul Rusiei, iar ulterior au apărut incidente de sabotaj atribuite Moscovei la granițele estice ale NATO. Analiza indică două motive principale pentru care situația din lunile următoare riscă să se deterioreze.

Schimbările politice de la Washington

Primul motiv vizează calendarul politic din Statele Unite. Administrația de la Kremlin dispune de un interval de timp limitat înainte ca Congresul de la Washington să fie preluat de o majoritate democrată care susține Ucraina. Odată cu această schimbare, atât acțiunile anterioare, cât și finanțările actuale – de la activitatea lui Elon Musk până la deciziile funcționarilor din Pentagon – vor intra sub analiza și reglementarea legislativului american. În acest context, influența favorabilă Rusiei exercitată de președintele Donald Trump ar urma să fie limitată, iar atenția echipei sale s-ar putea concentra pe gestionarea relației cu opoziția din Congres.

În acest interval, Moscova a încercat să modifice cadrul negocierilor, convingând Washingtonul să reîncadreze discuțiile sub tema arhitecturii de securitate din Europa. Această abordare permite Rusiei să prezinte războiul din Ucraina drept o consecință a extinderii NATO spre est.

Strategia Rusiei. Ce a declarat Vladimir Putin la Shenzhen

La apariția sa din 19 noiembrie, la conferința de presă din Shenzhen, provincia Guangdong, China, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu are niciun interes să negocieze o încetare a focului. Totodată, liderul de la Kremlin a transmis că, în cazul în care statele europene doresc să participe la discuții la nivel tehnic – opțiune menționată anterior de ginerele președintelui american, Jared Kushner –, reprezentanții acestora trebuie să se deplaseze la Moscova pentru a-și prezenta argumentele.

Această poziție de negociere se bazează pe evoluțiile de pe front. Obiectivul declarat al lui Vladimir Putin este ocuparea integrală a regiunii Donbas. Deși armata ucraineană a împiedicat forțele ruse să ocupe orașul Kostiantînivka timp de doi ani, localitățile învecinate Kramatorsk și Sloviansk au suferit distrugeri majore în urma bombardamentelor aeriene și a atacurilor cu drone, care au forțat evacuarea populației civile.

La Shenzhen, Vladimir Putin a afirmat că menținerea controlului ucrainean asupra celor 10% rămase din Donbas devine nesustenabilă. Înaintarea armatei ruse implică pierderi estimate la cel puțin 40.000 de morți și răniți pe lună, însă strategia Kremlinului pare să urmărească distrugerea infrastructurii urbane din Donbas înaintea acceptării unei eventuale soluții politice.

Divergențele privind realitatea din teren

Al doilea motiv care afectează perspectivele de pace îl reprezintă diferențele majore dintre pozițiile și afirmațiile părților implicate, care anulează baza unor negocieri funcționale. În privința participării europene la viitoarele summituri multilaterale de pace, Jared Kushner susține că aceasta va avea loc, în timp ce Kremlinul neagă acest lucru.

Pe plan teritorial, Vladimir Putin afirmă că forțele ruse controlează orașul Kostiantînivka, deși situația din teren contrazice această declarație. De asemenea, liderul rus a susținut joi că Ucraina a declanșat războiul.

Blocaj la nivel diplomatic

Cerințele celor două tabere se îndepărtează constant. Conform unor informații din presă, Kremlinul solicită retragerea infrastructurii NATO spre vest, în timp ce oficiali din Statele Unite au adus în discuție posibilitatea aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Aceste două condiții sunt incompatibile.

Prin menținerea unor versiuni divergente asupra faptelor, procesul diplomatic nu reușește să limiteze operațiunile militare. Astfel, la finalul unui an marcat de negocieri eșuate, conflictul din Europa continuă să se extindă: dronele ucrainene lovesc nave rusești în puncte îndepărtate, iar drone, rachete și elicoptere rusești pătrund lunar în spațiul aerian al statelor NATO fără a primi un răspuns militar direct.