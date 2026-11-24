Românii cu venituri mici ar putea primi mai mulți bani în mână de la 1 ianuarie 2027, chiar dacă salariul minim brut nu va fi majorat. Guvernul analizează o variantă prin care impozitul pe venit să fie eliminat pentru anumite categorii de angajați și redus pentru altele.

Măsura este discutată în contextul presiunilor bugetare și al neînțelegerilor dintre sindicate și patronate privind majorarea salariului minim pe economie. Autoritățile caută o soluție care să permită creșterea veniturilor angajaților fără costuri suplimentare pentru angajatori, scrie Gândul.

Impozit zero pentru salariul minim

Potrivit Gândul, varianta analizată presupune eliminarea impozitului pe venit pentru angajații remunerați cu salariul minim brut de 4.325 de lei.

Pentru salariile care depășesc această valoare, impozitul ar urma să crească gradual, până la cota actuală de 10%, corespunzătoare pragului de 6.000 de lei brut.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat, într-o intervenție la Digi24, că reducerea taxării muncii se numără printre soluțiile analizate de social-democrați. Detaliile măsurii urmează să fie discutate în cadrul negocierilor pentru bugetul anului 2027.

Aproximativ 1,5 milioane de români ar putea beneficia de măsură

Analistul economic Adrian Negrescu estimează că reducerea impozitului pe salarii ar putea aduce un câștig mediu de aproximativ 150 de lei lunar pentru angajații vizați.

Impactul asupra bugetului ar putea ajunge însă la 2,5-3 miliarde de lei anual. Printre instituțiile care ar resimți efectele măsurii se numără primăriile și consiliile județene, deoarece o parte importantă din veniturile acestora provine din impozitul pe venit.

Ce angajați ar putea pierde bani

Românii cu salarii brute de peste 6.000 de lei nu ar beneficia de facilitatea fiscală în forma discutată în prezent.

Economistul a analizat însă și un scenariu ipotetic în care statul ar majora impozitul de la 10% la 12% pentru a compensa pierderile bugetare.

În această situație:

* Angajații cu salarii brute de 7.000 de lei ar pierde aproximativ 90 de lei lunar;

* Cei cu salarii brute de 8.000 de lei ar pierde aproximativ 105 lei lunar;

* Angajații cu salarii brute de 10.000 de lei ar pierde aproximativ 130 de lei lunar.

O asemenea majorare a impozitului nu a fost însă anunțată oficial.

Când ar putea fi luată decizia privind salariul minim

Negocierile dintre sindicate și patronate nu au dus până acum la un acord. Reprezentanții angajaților solicită majorarea salariului minim brut la 4.800 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

De cealaltă parte, patronatele susțin fie menținerea salariului minim la nivelul actual, fie o creștere până la 4.500 de lei, dar și reducerea taxării muncii. Ministrul Muncii, Florin Manole, și-a exprimat dorința ca partenerii sociali să ajungă la o soluție comună.