Una dintre cele mai circulate artere din centrul Capitalei are trotuarele spălate o singură dată pe lună. Primăria Sectorului 1 recunoaște că actualul program de salubrizare este insuficient, însă modificarea acestuia întârzie.

Mii de bucureșteni traversează zilnic Bulevardul Magheru, în timp ce praful, petele și murdăria se acumulează pe trotuare. Potrivit unui răspuns transmis de Primăria Sectorului 1 pentru București.ro, spațiile destinate pietonilor sunt programate pentru doar 12 spălări pe an, în condițiile în care vremea permite efectuarea tuturor intervențiilor. În schimb, carosabilul beneficiază de spălare săptămânală, scrie București.ro.

Cum se face curățenie pe Bulevardul Magheru

Serviciile de salubrizare sunt asigurate de compania Romprest, în baza unui contract încheiat în anul 2008 cu administrația Sectorului 1.

Conform programului actual, operațiunile de curățenie sunt efectuate astfel:

Măturarea mecanizată a carosabilului: de cinci ori pe săptămână;

Stropirea carosabilului: de șase ori pe săptămână;

Spălarea carosabilului: săptămânal;

Măturarea manuală a trotuarelor: de șase ori pe săptămână;

Spălarea trotuarelor: lunar;

Curățarea rigolelor prin răzuire: trimestrial.

Spălarea străzilor și a trotuarelor se efectuează la temperaturi de minimum 7 grade Celsius, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții meteorologice.

Primăria și Romprest, în impas

La 30 septembrie 2025, Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat Hotărârea nr. 259, prin care a aprobat actualizarea programului de salubrizare stradală. Printre modificările aprobate se numără spălarea săptămânală a trotuarelor, măturarea zilnică și efectuarea mai frecventă a operațiunilor de întreținere.

Aplicarea hotărârii este însă condiționată de încheierea unui act adițional la contractul cu operatorul de salubrizare. Potrivit administrației conduse de George Tuță, Romprest a refuzat să semneze documentul.

Mai mult, compania nu a primit nicio sancțiune contravențională pentru salubrizarea bulevardului în ultimele 12 luni, conform informațiilor comunicate de administrația locală.

Planuri mari pentru Bulevardul Magheru

Situația vine în contextul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pregătește un amplu proiect de regenerare urbană a zonei centrale.

Primăria Capitalei și Ordinul Arhitecților din România pregătesc un concurs internațional de soluții pentru reamenajarea zonei dintre Piața Romană și Piața Universității.

Proiectul urmărește creșterea suprafețelor verzi, îmbunătățirea mobilității pietonale, reducerea poluării și revitalizarea activităților comerciale și culturale. Potrivit calendarului prezentat în octombrie de Ciprian Ciucu, lucrările ar putea începe în primăvara anului 2029, în funcție de asigurarea finanțării.