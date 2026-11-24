La mai bine de șapte ani de la tragedia din Caracal, niciunul dintre polițiștii trimiși în judecată pentru modul în care au gestionat căutările Alexandrei Măceșanu nu a fost condamnat în primă instanță.

Judecătoria Balș a decis luni, 23 noiembrie 2026, achitarea tuturor celor patru polițiști acuzați de abuz în serviciu. Instanța a invocat faptul că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare. Potrivit Libertatea, termenul de prescripție a răspunderii penale urmează să expire peste aproximativ șapte luni.

Cine sunt cei patru polițiști achitați

Magistrații au pronunțat aceeași soluție pentru toți cei patru inculpați, care, la momentul tragediei din 2019, ocupau următoarele funcții:

Nicolae Mirea, comandantul Poliției Caracal;

Violeta Mirea, șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus;

Eugen Țenea, șeful Postului de Poliție Dobrun;

Vasile Marian, adjunctul șefului Postului de Poliție Dobrosloveni.

Procesul s-a desfășurat inițial la Judecătoria Caracal. Ulterior, dosarul a fost strămutat la Judecătoria Balș, unde a fost înregistrat în martie 2025.

Procurorii au cerut închisoare cu executare

La termenul din 1 octombrie 2026, reprezentanta Parchetului a solicitat condamnarea tuturor celor patru inculpați la pedepse privative de libertate. Acuzarea a susținut că încălcarea atribuțiilor profesionale nu putea fi redusă la simple erori de apreciere. Procurorii au cerut instanței să țină cont de responsabilitățile și experiența fiecărui polițist.

Și avocatul familiei Alexandrei Măceșanu a solicitat condamnarea inculpaților. Acesta a invocat deficiențe în organizarea căutărilor, gestionarea sesizărilor și coordonarea activității polițiștilor.

În schimb, apărătorii inculpaților au contestat acuzațiile și au solicitat achitarea acestora, invocând inclusiv lipsa probelor necesare pentru stabilirea răspunderii penale.

Familia Alexandrei a cerut despăgubiri de 500.000 de euro

Părinții adolescentei s-au constituit părți civile în dosar și au solicitat daune morale în valoare de 500.000 de euro. Ministerul Afacerilor Interne a avut calitatea de parte responsabilă civilmente în proces. Judecătoria Balș a lăsat însă nesoluționată acțiunea civilă formulată de familie.

Șapte ani de la tragedia care a revoltat România

Cazul Caracal a provocat o puternică revoltă publică în vara anului 2019. Alexandra Măceșanu, în vârstă de numai 15 ani, a cerut ajutor prin intermediul serviciului de urgență 112, însă autoritățile nu au reușit să o salveze.

Moartea adolescentei a scos la iveală probleme grave în funcționarea instituțiilor responsabile de intervenția în situații de urgență și a generat ample dezbateri privind responsabilitatea acestora.