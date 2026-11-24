Un american din trei a jignit un instrument AI

Potrivit cercetării realizate de Searchable, intitulată „How Rude Are Americans to AI Chatbots?”, aproape o treime dintre americanii care folosesc chatboturi admit că au adresat, cel puțin o dată, înjurături sau insulte unui instrument de inteligență artificială.

Analiza a strâns, pe durata unui an, peste opt milioane de mesaje trimise către astfel de instrumente și a verificat, printre altele, cum influențează limbajul utilizatorilor deznodământul conversațiilor, relatează TechRadar.

35% față de 24%, în funcție de ton

Dacă o persoană își arată nemulțumirea față de răspunsul primit fără să recurgă la insulte sau înjurături, mesajul următor aduce rezolvarea problemei în 35% dintre cazuri, potrivit sursei citate.

Când aceeași nemulțumire vine însoțită de un limbaj agresiv, proporția coboară la 24%. Altfel spus, jignirile le reduc utilizatorilor șansele de a primi o soluție la cererea de la care au pornit.

De ce contează politețea în dialogul cu AI

Mecanismul exact din spatele acestei diferențe nu a fost stabilit de cercetători, însă o explicație posibilă ține de modul în care sunt construite și antrenate sistemele de inteligență artificială, arată sursa citată.

Scott Valdez, cofondator și director general al Ari și fondator al VIDA Select, a explicat anterior că un dialog politicos, cu schimb de replici, poate duce la răspunsuri mai elaborate și mai potrivite cu ceea ce cer utilizatorii.

În opinia sa, aceste sisteme învață dintr-o cantitate uriașă de interacțiuni dintre oameni, iar acolo unde conversația e constructivă, răspunsurile generate au de regulă mai multă substanță și mai multe nuanțe.

Prin urmare, cine își explică limpede situația și își formulează coerent cererea are mai multe șanse să primească recomandări personalizate, nu răspunsuri generale.

Ce îi scoate din sărite pe utilizatori

Studiul a urmărit și ce anume îi împinge pe oameni spre un limbaj vulgar în discuțiile cu chatboturile.

Cel mai des, iritarea apare atunci când instrumentul nu face ce i s-a cerut (19%), urmată de informațiile greșite pe care le oferă (18%) și de cererile pe care le interpretează eronat (15%).

Bărbații înjură mai mult, iar vârsta contează

Comportamentul diferă și de la o categorie de utilizatori la alta, potrivit analizei citate. În conversațiile cu chatboturile, bărbații folosesc un volum de înjurături și insulte cu aproximativ o treime mai mare decât femeile.

Raportat la vârstă, cei mai predispuși la un limbaj vulgar în interacțiunea cu inteligența artificială sunt utilizatorii între 35 și 44 de ani.

Anthropic limitează comportamentul abuziv față de Claude

Studiul apare într-o perioadă în care companiile din domeniul inteligenței artificiale urmăresc tot mai atent felul în care oamenii se poartă cu chatboturile.

Anthropic și-a actualizat politica de utilizare pentru modelele Claude, cu restricții împotriva comportamentului abuziv sau crud față de sistemele sale AI, atunci când acesta este susținut și nu are un scop justificat.

Noile reguli se aplică din 12 noiembrie și nu privesc frustrarea obișnuită, criticile sau dezacordurile utilizatorilor, ci comportamentele extreme și repetate, caz în care compania poate pune capăt conversației, conform aceleiași surse.

Potrivit Anthropic, utilizatorii pot în continuare să critice răspunsurile lui Claude sau să testeze limitele sistemului, iar măsura urmărește doar descurajarea abuzurilor persistente.