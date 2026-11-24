În urmă cu aproape șase ani, medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Tânăra a stat 23 de zile în comă. Astăzi, Andreea Iordăchescu se pregătește să trateze pacienți care trec prin suferințe asemănătoare celor pe care le-a cunoscut chiar ea.

Tânăra din Iași a absolvit Facultatea de Medicină și a obținut 867 de puncte din 950 la examenul de Rezidențiat. A ales neurologia, specialitatea pe care a descoperit-o în timpul propriei recuperări, după un accident grav cu ATV-ul, relatează Ziarul de Iași.

Accidentul care i-a schimbat destinul

În februarie 2021, Andreea avea 19 ani și era studentă în primul an la Medicină. În timpul unei plimbări cu ATV-ul la Gura Humorului, vehiculul s-a răsturnat într-o râpă, iar tânăra a rămas prinsă sub acesta. A fost transportată inițial la spitalul din Suceava, apoi transferată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

Medicii au diagnosticat-o cu un traumatism cranio-cerebral sever, o contuzie pulmonară gravă și o hemoragie alveolară. Leziunile erau atât de severe încât specialiștii nu puteau garanta că tânăra va supraviețui. După 23 de zile de comă, Andreea și-a recăpătat cunoștința și a început să respire fără ajutorul aparatelor.

În noiembrie 2022, aceasta s-a întors în secția de Terapie Intensivă pentru a le mulțumi medicilor care au salvat-o. Era deja studentă în anul al treilea și își reluase activitatea universitară.

Și-a studiat propriul caz medical

Revenirea la facultate a însemnat și continuarea tratamentului. Andreea a beneficiat de recuperare în Germania, cu sprijinul financiar al oamenilor care au aflat povestea sa.

Înaintea accidentului, tânăra își dorea să devină cardiolog. Dificultățile de vorbire și de mișcare, precum și întâlnirile cu specialiștii care au tratat-o i-au schimbat însă planurile profesionale.

A început să cerceteze propriul diagnostic și să aprofundeze neurologia. Pregătirea pentru examenul de Rezidențiat a început încă de la finalul anului al cincilea de facultate. Andreea folosea inclusiv timpul petrecut în mijloacele de transport pentru a rezolva grile.

Din pacientă, medic neurolog

Dincolo de rezultatul obținut la Rezidențiat, Andreea consideră că experiența de pacientă o va ajuta să înțeleagă mai bine oamenii pe care îi va trata. Tânăra vorbește cu recunoștință despre personalul medical, familia sa și credința care a însoțit-o în perioada recuperării.

„Dumnezeu m-a trezit și acum cred că am un obiectiv clar”, a declarat Andreea.