Peste 90 de kilometri estimați într-un singur an

Primăria Capitalei (PMB) estimează că în 2026 vor fi schimbați peste 90 de kilometri de conducte magistrale, adică de nouă ori mai mult decât în 2016, arată sursa citată.

Lucrările din galeriile înguste și murdare de sub oraș au durat zece ani, timp în care disconfortul a fost suportat zilnic de locuitori. Au avut de îndurat șantiere, perioade fără apă caldă sau fără căldură și nervii provocați de fiecare duș rece.

Efecte inegale de la un cartier la altul

În unele cartiere, schimbările încep să se vadă, iar locuitorii rămân tot mai rar fără apă caldă și căldură, susțin inginerii Termoenergetica SA.

În alte zone, banii investiți până acum nu au adus mare diferență. Mii de bucureșteni încă își încălzesc apa pe aragaz și folosesc ligheanul pentru spălat, în timp ce așteaptă să le vină și lor rândul la un minim de confort.

Cât timp va mai trece până când Capitala va avea o rețea de termoficare de încredere și cât vor mai costa lucrările la aceste uriașe structuri subterane, de care depind peste 500.000 de apartamente?

Un sistem aproape de colaps în 2016

Când Gabriela Firea își începea mandatul, în 2016, termoficarea Capitalei era la un pas de colaps. Rețeaua primară însuma 954 km de magistrale, iar peste 80% dintre acestea trebuiau schimbate.

Țevile se spărgeau frecvent, iar în plină iarnă mii de oameni au rămas, din cauza avariilor, fără apă caldă și fără căldură. Primele înlocuiri au fost timide și au avut rezultate modeste.

În 2018, RADET se afla deja de doi ani în insolvență. Atât regia care administra pe atunci termoficarea, cât și firmele contractate de Primărie căutau cu greu sudori pentru lucrările la rețea.

Cum în anii anteriori se lucrase foarte puțin, oferta de muncitori în această meserie s-a restrâns. Din 2019, la schimbarea țevilor s-a alăturat și Compania Municipală Energetica Servicii SA. Rețeaua primară a continuat totuși să funcționeze prost.

Mai mult decât înainte, mai puțin decât s-a promis

Deși aproape de un colaps financiar, PMB a continuat să schimbe conducte în 2020 și 2021. Ritmul a rămas sub ceea ce a promis primarul general de atunci, Nicușor Dan, și sub așteptările bucureștenilor, însă șantierele nu s-au oprit.

În 2021, au fost înlocuiți 29 km de magistrale, cu 61% mai mult decât în anul anterior. Ritmul a crescut apoi de două ori. Prima dată în 2023, când au pornit lucrările finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

A doua oară în 2026, an în care PMB se așteaptă să treacă de 90 km de conducte schimbate.

Mandatul Gabrielei Firea

2016: 10 km

2017: 11,5 km

2018: 11,2 km

2019: 16 km

2020: 18 km

Mandatele lui Nicușor Dan și Stelian Bujduveanu, ca interimar

2021: 29 km

2022: 32 km

2023: 50 km

2024: 73 km

2025: puțin peste 62 km

Mandatul lui Ciprian Ciucu

2026: aproximativ 53 km până la 31 august, plus încă aproximativ 37 km estimați până la sfârșitul anului

Primarul general Ciprian Ciucu a apreciat, potrivit bucurești.ro, că anul acesta va fi depășit, pentru prima dată, pragul de 100 km de conducte înlocuite.

Volumul anual a urcat treptat de la circa 10 km în 2016 la peste 60 km în 2025. Pentru 2026, administrația estimează peste 90 km, cel mai mare nivel din ultimul deceniu.

POIM, motorul accelerării

Creșterea ritmului se datorează în mare parte proiectului POIM, finanțat din fonduri europene. Proiectul a fost pregătit sub Gabriela Firea, contractat și început sub Nicușor Dan, iar sub actualul primar general, Ciprian Ciucu, a ajuns într-un stadiu avansat.

Gradul de realizare a trecut de 60%: din aproape 212 km de magistrale prevăzute, peste 132 km au fost deja reabilitați.

Ciucu nu are însă la dispoziție foarte mult timp. Primarul trebuie să evite blocarea lucrărilor la predarea amplasamentelor și în procedurile birocratice cu avizatorii și primăriile de sector.

Pe de altă parte, are de pregătit noi proiecte și de găsit bani pentru ele, fiindcă încheierea POIM nu va pune capăt modernizării magistralelor.

Cine lucrează la rețea

În București, conductele magistrale sunt schimbate de mai multe companii, prin programe și contracte distincte.

Pe lângă repararea avariilor, Termoenergetica SA înlocuiește și tronsoane de conductă, intervenții trecute în documentele companiei la capitolul reparații. Separat, PMB se ocupă de modernizarea rețelei: conductele vechi sunt schimbate cu altele noi, preizolate și echipate cu sisteme de detectare a avariilor.

Pentru aceste lucrări, Primăria a contractat mai multe societăți. Printre ele se află Compania Municipală Energetica Servicii SA, înființată în 2018 special pentru lucrările la termoficare.

Alte firme fac intervenții punctuale, pe baza contractelor cu municipalitatea.

Cele mai mari tronsoane le revin însă constructorilor care au câștigat licitațiile din proiectul POIM: Elsaco Electronic, Sicor, Energomontaj, Construcții Erbașu, Consix Construcții și IPCT Instalații.

Aproape 212 km de magistrale, cu termen în 2027

Încă din mandatul Gabrielei Firea, multe dintre promisiunile primarilor privind apa caldă și căldura au depins de proiectul POIM.

Acesta prevede schimbarea a 211,94 km de magistrale, aflate în unele dintre cele mai vulnerabile zone ale rețelei subterane.

Conform administrației, la 31 august 2026 fuseseră reabilitați 132,65 km, adică 62,59% din proiect.

Cele cinci loturi se află în stadii diferite

Lotul 1, Magistrala II Sud: 43,814 km din 46,076 km (95,09%), termen contractual ianuarie 2027;

Lotul 2, Magistrala II-III Grozăvești: 26,168 km din 36,008 km (72,67%), termen iunie 2027;

Lotul 3, Magistrala V Grozăvești: 21,159 km din 32,030 km (66,06%), termen iulie 2027;

Lotul 4, Magistrala Progresu-Berceni: 20,676 km din 49,962 km (41,38%), termen august 2027;

Lotul 5, magistralele II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu-Berceni, II Vest și I-II-III Vest: 20,834 km din 48,622 km (42,84%), termen august 2027.

Întârzieri pe loturile 4 și 5

Cel mai avansat este Lotul 1, unde lucrările sunt aproape încheiate. La polul opus, loturile 4 și 5 n-au ajuns nici la jumătate, iar acolo mai rămân de schimbat, în total, peste 57 km de magistrale.

PMB recunoaște întârzierile de pe aceste două loturi, dar susține că blocajul a fost depășit și că amplasamentele au fost predate pentru toate cele șase obiective aflate în execuție.

Pentru a recupera timpul pierdut, constructorii lucrează simultan pe mai multe fronturi, se precizează în analiză.

Întrebată dacă au existat întârzieri din vina constructorilor și ce măsuri a luat față de aceștia, PMB a spus că „nu este cazul”.

Cât costă înlocuirea conductelor

Ritmul mai alert din 2026 are un preț. PMB a acceptat la plată, în acest an, lucrări de peste 380 de milioane de lei. Mai exact, 380,51 milioane de lei cu TVA, pentru lucrări raportate pe intervale diferite, de la 1 ianuarie până la o dată situată între iunie și septembrie 2026. Din total, aproximativ 298,27 milioane de lei țin de proiectul POIM.

Repartizarea sumelor pe constructori și proiecte

Elsaco Electronic, Sicor și Energomontaj (loturile 1 și 2 POIM): 168,92 milioane lei;

Construcții Erbașu și Consix Construcții (loturile 3 și 4 POIM): 127,59 milioane lei;

Energomontaj, Elsaco Electronic, Sicor și IPCT Instalații (lotul 5 POIM): 1,76 milioane lei;

Compania Municipală Energetica Servicii SA: 54,38 milioane lei;

Alte lucrări contractate de PMB prin Direcția Investiții: 27,86 milioane lei

Cartierele în care situația s-a îmbunătățit

Kilometrii și costurile nu spun totul, ceea ce contează este efectul concret al lucrărilor. București.ro a cerut Primăriei să indice zonele în care, după zece ani de șantiere, s-au raportat îmbunătățiri semnificative la apa caldă și la căldură.

Potrivit PMB, problemele s-au redus în următoarele zone

Aviației, Iancu de Hunedoara, Dorobanți

Pantelimon

Lacul Tei, Cheile Zănoagei

Câmpia Libertății, Cățelu

Reșița

Turda

Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Duca

Nuțu Ion, Geniului

Mihai Bravu

Ferentari, Sebastian, Calea Rahovei

Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă

Drumul Taberei, Timișoara și străzile din perimetru

Municipalitatea arată că progresul se vede prin întreruperile mai rare la apa caldă și la căldură și prin presiunea, temperatura și debitul, parametrii de funcționare care au crescut.

Ce înseamnă o avarie pentru Termoenergetica

Sub Capitală se află încă sute de kilometri de magistrale găurite, pe unde se pierde apă. Totuși, nu orice gaură e considerată drept avarie.

De regulă, Termoenergetica SA declară avarie doar spărtura prin care se pierde atât de multă apă încât porțiunea de rețea afectată nu mai poate asigura furnizarea.

Un astfel de caz s-a produs în august, la ieșirea din CET Progresu, pe o conductă cu diametrul de un metru. Spărtura a fost atât de mare încât întreaga galerie subterană s-a umplut cu apă opărită, iar reparația a durat mai multe zile.

Iarna sunt raportate, în general, mai puține avarii, pentru că Termoenergetica intervine doar când este absolut necesar. În afara sezonului de încălzire, primăvara, vara și toamna, avariile declarate și reparate sunt mai numeroase.

În ultimii ani, numărul lor a scăzut însă, arată sursa citată.

2024: 2.626 de avarii

2025: 1.940 de avarii

2026 (de la 1 ianuarie până la data solicitării): aproximativ 900 de avarii

Apa de adaos, indicator al pierderilor

Starea sistemului poate fi urmărită și prin cantitatea de apă de adaos. Aceasta este apa tratată pompată în rețea ca să acopere pierderile și să mențină parametrii de funcționare. Cu cât e nevoie de mai multă apă de adaos, cu atât pierderile din sistem sunt mai mari.

Evoluția din ultimii ani

2024: 17,50 milioane metri cubi

2025: 16,37 milioane metri cubi

2026 (de la 1 ianuarie până la data solicitării): 8,46 milioane metri cubi

Față de 2024, în 2025 s-au folosit cu circa 1,14 milioane metri cubi mai puțin, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 6,5%.

Cifra pentru 2026 nu poate fi însă pusă în mod direct alături de totalurile anuale din 2024 și 2025. Anul nu s-a încheiat, în Sectorul 4 furnizarea a fost oprită perioade lungi, iar pe magistralele scoase din funcțiune pierderile nu s-au mai produs în condiții comparabile.

Potrivit analizei citate, evoluția avariilor sugerează că sistemul funcționează mai bine.

Pentru a vedea cât de mult au scăzut pierderile de apă, este însă nevoie de comparații între perioade similare, care să ia în calcul și întreruperile furnizării.

Nevoia de bani după POIM

Chiar dacă rețeaua magistrală va funcționa bine după schimbarea celor aproape 212 km din POIM, problema nu va dispărea complet. Vor urma alte lucrări, iar mai târziu, când o parte suficient de mare a rețelei va fi nouă, va fi nevoie de mentenanță.

Prin urmare, PMB va avea nevoie de bani și în continuare. Când e vorba de sute de milioane de lei anual, e greu de crezut că Primăria își va putea permite să acopere totul din bugetul local, apreciază bucurești.ro.

Municipalitatea a obținut deja bani de la Guvern prin Programul Termoficare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Contractul semnat în 2022 acoperă mai multe obiective de modernizare a magistralelor, dintre care unele sunt gata, iar altele încă în lucru.

Pe 11 iunie 2026, PMB a semnat cu MDLPA un nou contract, pentru modernizarea Magistralei II Vest, între căminele PV2 și CM20.

Primăria pregătește acum o nouă cerere de finanțare

„În prezent, conform HCGMB nr. 111/02.04.2026, se lucrează la documentația necesară depunerii unei noi cereri de finanțare la MDLPA pentru cofinanțarea proiectului ‹Modernizare magistrală de termoficare aparținând SACET București›, obiectivul însumând o lungime de traseu de 12,950 km.

S-a finalizat și depus la ANRE documentația pentru obținerea avizului de eficiență energetică. Ulterior obținerii acestuia, se va putea depune cererea de finanțare însoțită de întreaga documentație la MDLPA”, a transmis PMB, la solicitarea bucurești.ro.

Un obiectiv încă îndepărtat

Bucureștiul schimbă anual mult mai multe conducte decât în urmă cu zece ani, însă modernizarea completă a rețelei e încă departe. Sute de kilometri de magistrale vechi vor rămâne în funcțiune și după încheierea POIM.

Primăria nu a prezentat până acum un calendar complet pentru înlocuirea lor și nu are o finanțare asigurată în acest scop.

„Va mai fi, deci, nevoie de o mulțime de bani. Și de multă grijă din partea primarului general ca proiectele să meargă la foc continuu, în ritm ridicat. Pentru că, dincolo de kilometri de condus și de milioane de lei, miza rămâne aceeași: ca bucureștenii să nu mai fie nevoiți să se întrebe, în fiecare dimineață, dacă vor avea apă caldă la robinet”, conchide bucurești.ro.