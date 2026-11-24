Gigi Becali a vândut cu 400.000 de euro vila pe care o deținea de aproape 23 de ani în cartierul Păcurari din Iași. Imobilul a fost cumpărat de o companie de construcții, potrivit Profit.ro.

Cine a cumpărat vila lui Gigi Becali

Noua proprietară a imobilului este Trinity Contractors SRL, o firmă de construcții din Iași, controlată de omul de afaceri Daniel Mihoc, originar din județul Neamț.

Vila are patru niveluri, cu o suprafață desfășurată de 488 de metri pătrați. Proprietatea include și un teren de 633 de metri pătrați, conform documentelor oficiale. În urma măsurătorilor, suprafața acestuia a fost stabilită la aproape 660 de metri pătrați.

Familia lui Gigi Becali folosea vila în special în luna octombrie, când mergea la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit publicației Politis.ro.

Gigi Becali a mai vândut un teren de 14,3 milioane de euro

Aceasta nu este singura tranzacție imobiliară importantă făcută de patronul FCSB în 2026. În vara acestui an, Gigi Becali a vândut un teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați, situat în apropierea centrului comercial Pipera Plaza.

Cumpărătorul a fost investitorul britanic Ghai Sant Ram, care intenționează să construiască pe teren un ansamblu rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente.

Tranzacția s-a ridicat la aproximativ 14,3 milioane de euro.