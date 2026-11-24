Zeci de gropi, apărute în câteva săptămâni

Albert Rakotoarisoa, un bărbat de 52 de ani, face patrule regulate în rezervația Mangabe, din estul Madagascarului. Ajută în felul acesta un grup de voluntari din zonă și pentru Madagasikara Voakajy, organizație care se ocupă de speciile endemice ale insulei și de mediile în care acestea trăiesc.

El a descoperit în pădure, pe un teren mlăștinos, peste zeci de gropi lăsate în urmă de căutătorii de aur. A numărat în jur de 40, o bună parte fiind deja inundate.

Potrivit The Guardian, Rakotoarisoa a explicat că excavațiile nu existau la vizita lui de acum câteva săptămâni și s-a declarat profund dezamăgit de ceea ce a găsit.

Un refugiu pierdut al broaștei aurii

În ultimul an, Rakotoarisoa a remarcat că mineritul artizanal ilegal a luat amploare, în contextul în care aurul a ajuns la prețuri record.

Terenul săpat adăpostea cândva broasca aurie, o specie periclitată, care trăiește într-o regiune limitată a Madagascarului, în doar două, poate trei locuri.

„Nu am mai văzut niciuna aici din 2024”, a spus el.

Specia îl face mândru, pentru că tatăl lui îi povestea, pe vremea când era copil, că ea poate fi întâlnită exclusiv în acele zone, arată sursa citată.

Aurul, ascuns chiar în numele speciei

Nu mai mare decât o unghie, cu ochi negri și o culoare roșu-portocalie aprinsă, Mantella aurantiaca figurează ca specie pe cale de dispariție pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Numele științific al broaștei include literele „Au”, care desemnează în chimie aurul.

Paradoxal, legătura dintre locurile în care trăiește broasca și prezența aurului este cea care îi pune acum habitatul în pericol, potrivit sursei citate. Specia a ajuns astfel să semnaleze riscurile pe care exploatarea aurului le aduce naturii din Madagascar.

Odată cu pătrunderea căutătorilor de aur în ariile protejate, habitatele dispar, iar numărul exemplarelor scade.

Biodiversitate unică, păduri în retragere

Insula Madagascar, aflată în apropierea coastei de est a Africii, se numără printre cele mai valoroase zone de biodiversitate din lume. Circa 95% dintre reptile, 89% dintre plante și 92% dintre mamifere trăiesc numai aici și în nicio altă parte a planetei.

Defrișările au atins însă un nivel îngrijorător. Datele Global Nature Watch arată că, în perioada 2001-2025, țara a rămas fără 5,4 milioane de hectare de pădure, adică în jur de 14,5 milioane de acri.

Pierderea reprezintă 32% din suprafața forestieră existentă în anul 2000.

Mangabe, o arie protejată în stare critică

Până în 2015, autoritățile din Madagascar înființaseră 122 de arii protejate, cu scopul de a apăra pădurile și animalele sălbatice.

Una dintre ele este rezervația Mangabe, care are o suprafață de 27.188 de hectare și în care trăiesc, între altele, zece specii de lemurieni pe cale de dispariție.

Mangabe face totuși parte din cele cinci arii protejate care și-au pierdut jumătate din pădure și este încadrată în categoria zonelor critice.

Un fenomen ilegal, într-o țară săracă și vulnerabilă

Valéry Ramaherison, care coordonează proiectele legate de industriile extractive la Transparency International Madagascar, a precizat că extragerea aurului din ariile protejate încalcă legea. Fenomenul se extinde, totuși.

Aproape 80% dintre locuitorii Madagascarului au la dispoziție mai puțin de 2,15 dolari pe zi, iar țara este una dintre cele mai expuse din lume la consecințele crizei climatice.

Seceta, inundațiile și cicloanele lasă frecvent în urmă morți, oameni strămutați și pagube serioase pentru culturi și infrastructură.

Alakambaty, un sat izolat în mijlocul rezervației

Satul Alakambaty, situat în rezervația Mangabe, are în jur de 600 de locuitori, cei mai mulți agricultori care produc doar pentru propriul consum.

Orașul cel mai apropiat se află la două-trei ore de mers cu motocicleta, pe o potecă dificilă.

Primărița Hanta Soamalala consideră că producția agricolă insuficientă este principala problemă cu care se confruntă comunitatea. Tocmai aceste greutăți i-au împins pe unii săteni spre căutarea aurului, spune ea.

Aur exportat, dar neînregistrat

Datele UN Comtrade arată că, în 2023, din Madagascar au fost exportate 1.162 de kilograme de aur. În același an, agenția națională a aurului nu a consemnat nicio cantitate.

Voluntari pentru pădure, greu de găsit

Autoritățile locale din Alakambaty și reprezentanții Madagasikara Voakajy încearcă să-i atragă pe săteni în acțiunile de protejare a pădurii.

La o întâlnire cu comunitatea, oamenilor li se explică ce reguli sunt valabile în ariile protejate și sunt îndemnați să se alăture echipelor de voluntari care fac patrule pentru a depista încălcările legii.

Potrivit Voahirănei Randriamamonjy, care administrează aria protejată Mangabe din partea Madagasikara Voakajy, localnicii sunt greu de convins să se implice în conservare, deoarece efortul este mare și, de cele mai multe ori, nu este plătit.

Un alt obstacol, în opinia ei, îl reprezintă nivelul scăzut de educație și de informare despre problemele de mediu.

Organizația locală reușește totuși să mobilizeze 120 de voluntari. Alături de alte grupuri partenere ale Madagasikara Voakajy, aceștia fac patrule, amenajează fâșii care opresc extinderea incendiilor și ajută la refacerea pădurii și a iazurilor din mlaștină în care trăiesc broaștele aurii.

Două peisaje, la mică distanță

La circa zece kilometri de Alakambaty, jurnaliștii au găsit șase broaște aurii pe o porțiune împădurită mică, de aproximativ 20 de metri.

Nu departe, dincolo de limita ariei protejate, imaginea era cu totul alta. Erau movile de pământ portocaliu și gropi rotunde, unele adânci de până la 40 de metri, în ai căror pereți fuseseră tăiate trepte pentru coborârea celor care caută aur. Astfel de imagini pot fi văzute în multe zone ale țării, arată sursa citată.

„Problema este agravată de lipsa resurselor autorităților locale, care nu dispun de mijloace suficiente pentru supraveghere și arestări. În unele cazuri, chiar reprezentanți ai autorităților sunt implicați în activitățile ilegale.

În același timp, este necesară luarea unor măsuri împotriva persoanelor care finanțează exploatările ilegale, cumpără aurul și îl introduc în lanțuri comerciale clandestine”, potrivit The Guardian.