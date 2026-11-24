Militari români și străini, la defilare

Potrivit Ministerului Apărării, peste 2.000 de militari și specialiști, cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, sunt anunțați la manifestările de Ziua Națională de la Arcul de Triumf.

Ei vin din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Li se vor alătura peste 300 de militari străini, încadrați în detașamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia.

La paradă vor participa și militari din țările aliate care contribuie la structurile NATO aflate pe teritoriul României.

Calendarul repetițiilor

Prima repetiție este programată joi, 26 noiembrie, de la ora 11.00, în Complexul de poligoane Ghencea, a precizat ministerul. Urmează două repetiții generale la Arcul de Triumf, sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 09.00 și 16.00, și luni, 30 noiembrie, între 09.00 și 12.00.

Restricții pe arterele spre Arcul de Triumf

Pentru ca ceremonia oficială de Ziua Națională să se desfășoare fără probleme, Brigada Rutieră București va lua măsuri de fluidizare a traficului în zilele de 28 și 30 noiembrie, precum și pe 1 decembrie.

Polițiștii îi vor informa pe șoferi despre restricțiile de pe străzile care duc spre Piața Arcul de Triumf, a transmis Ministerul Apărării.

Aeronave militare la joasă înălțime

Între 25 și 30 noiembrie, aeronavele militare vor face zboruri de antrenament la înălțimi mici deasupra Bucureștiului, județului Ilfov și orașului Alba Iulia, potrivit instituției.

MApN a asigurat că la aceste zboruri vor fi respectate toate măsurile de siguranță aeriană și că zgomotul resimțit de populația civilă va fi redus.

Ceremonii în toată țara de Ziua Națională

Pe 1 Decembrie, drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar navele maritime și fluviale vor ridica Marele Pavoaz.

Lângă Arcul de Triumf va fi organizată o expoziție de tehnică militară, deschisă publicului după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.

Acolo unde sunt dislocate mari unități și unități militare, reprezentanții Armatei României vor contribui la pregătirea, organizarea și desfășurarea ceremoniilor militare și religioase, la cererea și cu sprijinul autorităților locale.

Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor marca și ei Ziua Națională prin ceremonii militare și activități specifice.

Salve de tun în timpul Imnului Național

Ministerul a cerut și înțelegerea locuitorilor pentru zgomotul din zilele de repetiții și din ziua paradei.

„Menționăm faptul că atât la antrenamentele de la Arcul de Triumf, din 28 și 30 noiembrie, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul orar 11.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională. Ministerul Apărării Naționale face apel la înțelegerea cetățenilor, având în vedere că pe timpul executării salvelor de tun și al survolului aeronavelor, nivelul de zgomot ar putea atinge pragul de disconfort atât pentru persoane, cât și pentru animalele de companie”, a mai transmis Ministerul Apărării.