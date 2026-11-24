Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis luni, 23 noiembrie 2026, cum se calculează indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Instanța supremă a stabilit că venitul relevant nu se diminuează cu cota forfetară de 40%.

Ce a stabilit Înalta Curte prin Decizia nr. 15

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași. Judecătorii au interpretat unitar prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010.

Din baza de calcul se scad doar impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii. Cota forfetară de 40% din Codul fiscal rămâne valabilă doar pentru calcularea impozitului pe venit. Ea nu se aplică și la baza de calcul pentru indemnizație.

„Prin decizia numărul 15 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza I și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației”, a transmis ÎCCJ, citată de profit.ro.

Instanța a precizat clar aplicarea acestei reguli. Dreptul la indemnizație se stabilește la baza integrală a veniturilor realizate, fără reducerea de 40%.

Stimulentul de inserție ar putea ajunge la 100% din indemnizație

O altă schimbare importantă pentru părinți se află în Parlament. Senatul a adoptat un proiect propus de parlamentarii PNL. Documentul ajunge acum la Camera Deputaților pentru votul final.

Proiectul prevede ca stimulentul de inserție să fie egal cu întreaga indemnizație de creștere a copilului. Măsura vizează părinții care revin mai devreme la muncă.

În prezent, indemnizația se acordă până la vârsta de 2 ani a copilului, sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul reprezintă 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni ale ultimilor 2 ani anteriori nașterii.

Părinții care se întorc la serviciu primesc acum un stimulent de inserție de 1.500 de lei. Suma se acordă dacă revenirea are loc înainte ca cel mic să împlinească 6 luni, sau un an pentru copilul cu dizabilități. După acest prag, stimulentul scade la 650 de lei pe lună.

Câți bani plătește statul pentru indemnizații și stimulentul de inserție

Liberalii susțin că suma actuală de 1.500 de lei nu îi motivează suficient pe părinți să revină rapid la muncă. Inițiatorii invocă datele oficiale din luna august 2026. Atunci, indemnizația medie plătită de stat a fost de 3.977 de lei.

Potrivit PNL, creșterea stimulentului la 100% din indemnizație nu majorează cheltuielile statului. Impactul bugetar ar fi neutru sau chiar pozitiv.

Parlamentarii estimează venituri suplimentare la buget din taxele generate de părinții activi economic. Măsura ar susține ocuparea forței de muncă, în special în rândul mamelor, și ar reduce cheltuielile cu șomajul și asistența socială.

Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) arată dimensiunea actuală a plăților. În august 2026, un număr de 145.131 de părinți au primit indemnizație de creștere a copilului. Plățile totale au ajuns la 577.323.177 de lei.

În aceeași lună, 69.738 de persoane au încasat stimulentul de inserție. Statul a plătit pentru acest beneficiu 53.128.518 lei.