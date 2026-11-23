Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea primi un stimulent de inserție egal cu indemnizația lunară de creștere a copilului, arată un proiect adoptat luni de Senat.

Proiectul a fost trimis pentru adoptare la Camera Deputaților.

Valoarea sumei depinde de momentul revenirii la muncă și de vârsta copilului. Măsura este prevăzută de OUG nr. 111/2010 și are rolul de a încuraja revenirea în activitatea profesională.

Ce-a adoptat Senatul

Potrivit proiectului adoptat luni de Senat, stimulentul de inserție nu ar mai fi în sumă fixă de 1.500 de lei, cât este în prezent, ci ar fi egal cu indemnizația lunară pentru creșterea copilului.

De asemenea, după finalizarea concediului de creștere a copilului, părintele păstrează stimulentul de 650 de lei acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 în cazul copilului cu dizabilități.

Așadar, revenirea la serviciu nu înseamnă automat că sprijinul financiar dispare imediat după terminarea concediului pentru creșterea copilului.

Cum este în prezent

Concediul pentru creșterea copilului se acordă în prezent până când copilul împlinește doi ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

În prezent, persoanele care revin la serviciu pot primi stimulent de inserție, iar valoarea acestuia diferă în funcție de momentul revenirii la muncă: 1.500 de lei pe lună – pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni și 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni.

În luna noiembrie, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a plătit 573 de milioane de lei pentru 142.653 de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului, pentru luna octombrie. Acestei sume li s-au adăugat 53 de milioane de lei stimulent de inserție pentru 69.361 de părinți care au revenit la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului.