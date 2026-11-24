Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a avertizat luni seară, 23 noiembrie 2026, la Digi24, că lipsa unui raport oficial despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar putea alimenta propaganda rusească din România, relatează News.ro.

Întrebat dacă șeful statului va publica un astfel de document, Orban a spus că îi vine greu să creadă că Nicușor Dan a vorbit despre el fără să aibă măcar elementele de bază.

Avertismentul lui Ludovic Orban pentru Nicușor Dan

Fostul premier susține că promisiunea unui document care nu poate fi făcut public devine o armă pentru mesajele pro-ruse.

„Dacă a vorbit despre acest raport, fără să fie sigur că există elementele necesare pentru a susține un astfel de raport, înseamnă că a făcut un serviciu imens propagandei rusești în România, pentru că, promițând un raport care nu există și pe care nu îl va putea da publicității, nu face decât să dea apă la moară goarnelor propagandei rusești în România”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul Forța Dreptei îi cere șefului statului să spună „clar și limpede” dacă raportul există. În cazul în care documentul este pregătit, Orban consideră că Nicușor Dan trebuie să îl prezinte public cât mai repede.

Raportul AUR, catalogat drept „marketing politic”

Ludovic Orban a respins și raportul prezentat luni seară de AUR, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, un document de 436 de pagini. În opinia sa, inițiativa este o simplă acțiune de „marketing politic” și nu are nicio valoare.

Orban leagă momentul ales de AUR direct de decizia de luni a instanței în cazul lui Călin Georgescu.

„Nu este lansat întâmplător. Astăzi a survenit și decizia de transfer în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, care este principalul furnizor de susținători pentru AUR. Se știe foarte clar că George Simion are o cotă de încredere inferioară scorului pe care îl are AUR. O mare parte dintre susținătorii AUR vine de la Călin Georgescu, pentru că Simion, tot din marketing electoral, a luat decizia să-l sprijine pe Călin Georgescu”, a adăugat Ludovic Orban, conform news.ro.

Traian Băsescu nu crede că raportul există

Îndoieli puternice față de existența raportului promis de la Cotroceni a exprimat recent și fostul președinte Traian Băsescu. El a afirmat că, dacă serviciile de informații dețineau datele necesare, le-ar fi pus demult pe masa președintelui.

„Eu sunt convins că nu o au și nu își poate asuma nimeni o minciună”, a declarat recent Traian Băsescu.