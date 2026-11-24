Zeci de mii de somații au fost emise în Capitală pentru neplata taxelor și impozitelor locale în 2026. Direcțiile de taxe și impozite au început procedurile de executare silită, iar unii contribuabili au deja popriri pe conturi. În Sectorul 3, bucureștenii care nu își achită datoriile până la 31 decembrie riscă să își piardă și locurile de parcare de reședință.

Doar în Sectorul 3 au fost emise aproximativ 55.000 de somații și titluri executorii pentru neplata la timp a impozitelor locale. Autoritățile au instituit deja popriri și urmează să comunice contribuabililor sumele suplimentare pe care le au de achitat.

În Sectorul 5, autoritățile au emis somații pentru datorii în valoare de aproape 49 de milioane de lei. Potrivit datelor comunicate de administrația locală pentru știrileprotv, aproximativ 12.000 de conturi bancare erau încă blocate la 23 noiembrie, din cele 81.000 asupra cărora fuseseră instituite inițial popriri.

Locul de parcare poate fi pierdut chiar dacă taxa a fost achitată

Bucureștenii din Sectorul 3 care au datorii la bugetul local mai au la dispoziție până la 31 decembrie pentru a le achita, dacă vor să își păstreze autorizațiile de parcare. Potrivit regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 383 din 28 august 2025, la sfârșitul fiecărui an sunt verificate obligațiile de plată ale beneficiarilor locurilor de parcare. Astfel, chiar și șoferii care au achitat integral taxa de parcare, dar au alte datorii către bugetul local, își pot pierde autorizația.

Anularea acesteia se poate face fără o notificare prealabilă. Regulamentul prevede însă o excepție pentru persoanele care au datorii mai mici de 40 de lei.

Datoriile la bugetul local reprezintă un impediment și pentru bucureștenii care vor să obțină un loc de parcare în Sectorul 6. Potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială a Serviciului Parcări, aceștia nu pot beneficia de atribuirea unui loc atât timp cât figurează cu restanțe, chiar dacă cererea lor este validă.

Datoriile cresc cu 1% în fiecare lună

Impozitele pe locuințe, terenuri și mașini se achită anual, în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie. În 2026, bucureștenii care au plătit integral impozitele până la primul termen au beneficiat de o reducere de 10%, stabilită de Consiliul General al Municipiului București.

În schimb, cei care nu au respectat termenele de plată datorează majorări de întârziere. Potrivit articolului 183 din Codul de procedură fiscală, acestea sunt de 1% din suma restantă, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Procedura de executare silită începe prin comunicarea unei somații. Dacă, în termen de 15 zile, contribuabilul nu își achită datoriile sau nu notifică autoritatea fiscală cu privire la intenția de a începe procedura de mediere, măsurile de executare silită pot continua. Autoritățile pot recupera sumele datorate inclusiv prin poprirea conturilor bancare, a salariilor sau a pensiilor, în limitele prevăzute de lege.

Bucureștenii își pot verifica și achita obligațiile fiscale online, prin platforma Ghișeul.ro sau prin intermediul direcțiilor de taxe și impozite de sector.