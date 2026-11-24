Deputatul PNL Florin Roman a prezentat detalii despre stadiul proiectului de reformă administrativ-teritorială, în urma unei dezbateri cu reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Dezvoltării și ai structurilor asociative ale administrației publice. Parlamentarul a precizat că singurul document aflat în lucru vizează comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, prin referendum.

Comasarea comunelor se va face doar voluntar, prin consultarea populației

Informațiile au fost publicate de deputatul liberal Florin Roman pe pagina sa de Facebook, după o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanți ai Executivului, ai Ministerului Dezvoltării, precum și delegați ai structurilor asociative din administrație: Asociația Municipiilor din România (AMR), Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Comunelor din România (ACOR) și Asociația Orașelor din România (AOR).

Potrivit parlamentarului, în pofida scenariilor vehiculate în spațiul public, la nivel instituțional există un singur proiect de ordonanță de urgență. Acesta reglementează exclusiv comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale de tip comună care au o populație de sub 1.500 de locuitori, procedură care urmează să fie realizată prin consultarea cetățenilor în cadrul unui referendum.

„Deși în spațiul public circulă tot soiul de variante, oficial există doar un singur proiect de ordonanță de urgență, ce prevede comasarea voluntară a comunelor sub 1.500 de locuitori, prin consultarea populației prin referendum. Restul sunt povești”, a transmis Florin Roman.

Diferențele de abordare dintre PNL și PSD

În cadrul aceleiași comunicări, Florin Roman a evidențiat divergențele de viziune dintre Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat în ceea ce privește modalitatea de reorganizare și finanțare a administrației de la nivel local. Liberalii propun ca procesul de comasare să se realizeze prin asocierea comunelor în cadrul unor Asociații de Dezvoltare Intracomunitară (ADI). Obiectivul acestei formule este reducerea cheltuielilor de funcționare și menținerea serviciilor în proximitatea cetățenilor. În opoziție cu această variantă, PSD susține desființarea comunelor respective prin comasare directă.

De asemenea, cele două formațiuni au poziții diferite cu privire la mecanismele de finanțare a proiectelor de investiții. PNL susține alocarea fondurilor la nivel de Asociații de Dezvoltare Intracomunitară sau prin intermediul Consorțiilor Administrative, pentru a permite derularea unor proiecte comune de investiții și modernizare, evitând fragmentarea resurselor la nivelul fiecărei localități. Pe de altă parte, social-democrații susțin utilizarea creditelor de angajament, fonduri care, potrivit deputatului liberal, nu au acoperire în buget.

Clarificări privind județele, regiunile și legea salarizării

Florin Roman a infirmat informațiile referitoare la o eventuală reorganizare a județelor sau la înființarea unor regiuni prin actul normativ aflat în discuție. Deputatul a subliniat că proiectul guvernamental nu conține prevederi referitoare la județe și nici la regiuni, menționând totodată că regiunile nu sunt prevăzute în Constituția României.

Parlamentarul a afirmat că discuțiile pe teme fără suport în proiectul oficial distrag atenția de la alte subiecte din agenda publică, indicând ca exemplu lipsa unui termen pentru adoptarea legii salarizării. În acest context, Florin Roman a precizat că întârzierea acestui act normativ a generat deja o pierdere de 700 de milioane de euro. „În varianta propusă de guvern nu există nimic oficial despre județe, cu atât mai mult despre regiuni care nu sunt prevăzute în Constituția României. Deci mult fum și cam atât! Azi, de exemplu, să se uite că nu știm când vom avea legea salarizării, pentru care sunt pierdute deja 700 milioane de euro”, a scris deputatul PNL.

Condițiile PNL pentru continuarea reformei. Reducerea sinecurilor din administrația centrală

În finalul mesajului său, Florin Roman a anunțat că rundele de consultări cu reprezentanții autorităților administrației publice locale vor continua, însă a stabilit două condiții prealabile pentru susținerea reformei administrativ-teritoriale de către Partidul Național Liberal. Acestea vizează reducerea numărului de parlamentari și eliminarea posturilor considerate sinecuri din aparatul administrației centrale.

„Vom continua consultările cu autoritățile locale și o spunem răspicat că acest subiect nu există dacă nu reducem numărul de parlamentari. Și dacă nu începem cu reducerea sinecurilor din administrația centrală”, a conchis parlamentarul liberal.