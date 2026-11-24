Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat luni, 23 noiembrie 2026, o hotărâre importantă pentru relația dintre ANAF și contribuabili. Instanța supremă a stabilit că actele fiscale trimise pe suport de hârtie sunt comunicări legale doar dacă sunt înmânate personal destinatarului sau împuternicitului său autorizat.

Decizia a fost luată în urma unei sesizări formulate de procurorul general al României. Dacă o scrisoare recomandată de la Fisc este preluată de o rudă sau de o persoană care locuiește la aceeași adresă, judecătorii nu o vor considera dovadă legală de comunicare.

Ce a stabilit Înalta Curte și ce spune jurisprudența europeană

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a admis sesizarea Parchetului General și a fixat o interpretare unitară pentru instanțele din țară.

„Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a stabilit că (…) comunicarea către contribuabil/plătitor a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, reprezintă o comunicare legală doar în situația în care actul este înmânat destinatarului, sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală”, a transmis ÎCCJ, citată de profit.ro.

Magistrații au invocat dreptul la apărare și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Instanța a subliniat că actele fiscale nu pot fi predate altor persoane doar pe criteriul gradului de rudenie sau al coabitării.

„Hotărârea Completului pentru soluționarea recursului în interesul legii oferă un reper care consolidează standardul de protecție recunoscut contribuabililor în relația cu autoritățile fiscale”, a precizat ÎCCJ.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și va deveni obligatorie.

Notificările ANAF pentru „taxa pe lux” și termenul de 15 zile

Hotărârea ÎCCJ vine într-o perioadă în care ANAF trimite notificări către proprietarii de case și mașini scumpe. Fiscul îi atenționează pe cei care nu au depus Formularul 216, adică declarația pentru impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, cunoscut ca „taxa pe lux”.

Notificările fixează un termen de 15 zile pentru depunerea declarației. Dacă proprietarul ignoră termenul, ANAF poate stabili obligația de plată din oficiu. La suma datorată se adaugă dobânzi și penalități calculate din ziua următoare termenului legal de plată.

Pentru anul 2026, declarația trebuia depusă până la 30 septembrie 2026 de către persoanele fizice care, la 31 decembrie 2025, dețineau clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei. Nu contează prețul de vânzare sau valoarea de piață, ci valoarea impozabilă din decizia de impunere emisă de primărie.

Cine plătește impozitul special și cât încasează statul

Cota impozitului special a crescut de trei ori în 2025, prin Legea nr. 239, de la 0,3% la 0,9%. Taxa se aplică doar asupra diferenței care depășește plafonul legal. Pentru clădirile rezidențiale, plătesc persoanele fizice cu proprietăți a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 de lei. De exemplu, la o valoare impozabilă de 3.000.000 de lei, taxa de 0,9% se aplică pe diferența de 500.000 de lei și ajunge la 4.500 de lei.

În cazul autoturismelor, plătesc persoanele fizice și juridice cu mașini înmatriculate în România a căror valoare individuală de achiziție depășește 375.000 de lei. Taxa se datorează timp de 5 ani din anul fiscal al predării-primirii mașinii, sau pe fracțiunea rămasă până la împlinirea celor 5 ani.

Taxa a fost introdusă de Guvern în 2024, an în care a adus la buget 11,24 milioane de lei. În 2025, încasările au fost de 18,54 milioane de lei. Pentru 2026, Guvernul estimează venituri de 18,67 milioane de lei, cu doar 0,7% peste nivelul anului trecut.