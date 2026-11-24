Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a lansat luni seară, 23 noiembrie 2026, acuzații grave la adresa conducerii clubului ACS Petrolul 52. Într-o postare pe Facebook, edilul susține că președintele clubului, Claudiu Tudor, a propus autorității locale o schemă ilegală de finanțare.

„Nu aș fi scris public despre mizeria infracțională pe care dl. Claudiu Tudor, președinte al ACS Petrolul 52, a propus-o autorității publice locale dacă conducerea clubului se liniștea și înțelegea că nu am de gând să încalc legea indiferent de presiuni și înțelegerile pe sub masă făcute cu diferiți politicieni locali”, a scris Mihai Polițeanu.

Potrivit primarului, oficialul Petrolului a cerut ca 41 de angajați ai asociației să fie mutați la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești, aflat în subordinea Primăriei. Aceștia urmau să încaseze salarii din bani publici, dar să lucreze în continuare pentru clubul privat.

41 de angajați pe banii Primăriei: „Cazul Liviu Dragnea înmulțit cu 20”

Mihai Polițeanu afirmă că pe lista celor 41 de persoane nu se află doar antrenori, ci și maseuri, magazioneri și operatori video. O parte dintre aceștia ar fi urmat să primească până la 5.000 de lei net pe lună din bugetul local.

„Este cazul infracțional Liviu Dragnea înmulțit cu 20 în care diferite persoane sunt plătite din bani publici pentru servicii fictive. E caz de pușcărie 100%”, a transmis edilul pe Facebook.

Primarul susține că o propunere identică a ajuns și la clubul AlPHa, aflat în subordinea Consiliului Județean Prahova. Și conducerea acestui club ar fi refuzat solicitarea.

Polițeanu a explicat că nu primarul semnează astfel de contracte, dar l-a avertizat pe directorul CSM Ploiești că va sesiza organele de cercetare penală dacă documentele vor fi parafate. Totodată, el a exclus orice negociere cu președintele Petrolului.

„Nu am de ce să mă văd cu dl. Tudor să negociez încălcarea legii. Așa cum nu există opțiunea de a fi puțin gravidă, așa nu există opțiunea de a fi puțin sau mai mult penal. Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor. (…) Atât timp cât voi fi primar nu există opțiunea ca din banii publici ai ploieștenilor să fie acoperit jaful generalizat și/sau incompetența de la nivelul administrativ al ACS Petrolul 52”, a mai scris Polițeanu.

Datorii de 46,5 milioane de lei și sume uriașe scoase din club

Primarul Ploieștiului a prezentat și date despre situația financiară a clubului. În 2025, ACS Petrolul 52 avea datorii de aproximativ 46,5 milioane de lei, dintre care aproape jumătate către bugetul de stat. Datoriile către bugetul local ajung la circa 500.000 de euro.

Polițeanu acuză conducerea clubului că, în decembrie 2025, a înființat o nouă structură, ACS Lupii Tineri Ploiești. Noua asociație ar fi preluat circa 6 milioane de lei din drepturile TV, în timp ce datoriile ar fi rămas pe vechiul club. Edilul afirmă că acesta este un prim pas pentru eludarea legii și prejudicierea creditorilor.

În același mesaj, primarul a publicat sumele pe care patru oficiali le-ar fi scos din asociație doar în anul 2025. Potrivit lui Polițeanu, Adrian Bădic ar fi încasat 1.375.000 de lei, iar Răzvan Mihai Mateescu suma de 1.069.000 de lei. Claudiu Tudor ar fi scos puțin sub 750.000 de lei, iar Cristian Fogarassy aproape 600.000 de lei.

„Nu știu cum i-au scos, că dintr-o asociație nu poți scoate bani decât pentru salarii sau eventuale returnări de împrumuturi. Prin definiție, o asociație e o organizație non-profit. Poate niște instituții ar trebui să verifice”, a transmis Polițeanu.

Reacția lui Claudiu Tudor: „Așteptăm în continuare ce s-a promis”

Înainte ca primarul să publice postarea pe Facebook, președintele Petrolului, Claudiu Tudor, a comentat situația celor 41 de angajați, potrivit observatorulph.ro, citat de GOLAZO.ro. Oficialul clubului s-a plâns de lipsa sprijinului din partea autorităților locale.

„Așteptăm în continuare ce s-a promis, mai ales că nu este vorba despre a plăti salariile fotbaliștilor. Sper ca în măcar al 100-lea ceas această echipă să se bucure de atenție, dar mi-e teamă că trebuie să ne luptăm iar singuri cu toate Primăriile din țară, care sunt mândre să-și susțină echipele”, a declarat Claudiu Tudor.

Pe plan sportiv, Petrolul Ploiești ocupă locul 4 în Superliga. Echipa are 30 de puncte după 16 etape și se află la șase puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Ce promite primarul pentru stadion și datoriile clubului

În ciuda conflictului cu actuala conducere, Mihai Polițeanu dă asigurări că Primăria va continua să susțină infrastructura sportivă. Edilul va propune în bugetul pe 2027 refacerea completă a gazonului, a sistemului de irigație și a drenajului.

Primarul a anunțat că nu va forța recuperarea datoriilor clubului către Primărie și CSM, dacă legea permite eșalonarea lor. Municipalitatea va plăti în continuare lumina, încălzirea, curățenia și mentenanța stadionului din bugetul local, deși clubul nu a mai achitat niciun leu din 2023.

Polițeanu pune însă o condiție. Petrolul trebuie să își achite datoriile către bugetul de stat și bugetul local. Abia după aceea, clubul va putea accesa legal programele competitive de finanțare publică destinate activităților sportive.

„Domnii aceștia, care nu reprezintă brand-ul Petrolul Ploiești, au crezut că șmecheriile și negocierile politice pe sub masă țin loc de lege și de reguli. Nu e cazul. Hai, Petrolul!”, a încheiat primarul Ploieștiului.