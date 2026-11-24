O investiție care trebuia să contribuie la reconstrucția Ucrainei se transformă într-o lovitură pentru industria românească. Grupul siderurgic Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, a confirmat suspendarea producției la fabrica de țevi din Iași.

Decizia a fost comunicată de reprezentanții grupului pentru Profit.ro, după o analiză a situației economice a unității industriale. Este vorba despre Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, prima fabrică de producție a grupului ucrainean în România, scrie Profit.ro.

Compania susține că menținerea activității nu mai este rentabilă, pe fondul restricțiilor comerciale europene și al problemelor de aprovizionare generate de războiul din Ucraina.

Războiul din Ucraina lovește industria din România

Atacurile rusești asupra infrastructurii industriale ucrainene au afectat inclusiv aprovizionarea fabricii din Iași cu materie primă provenită de la combinatul Zaporizhstal.

Conducerea companiei a încercat să identifice furnizori alternativi pe piața europeană. Materia primă disponibilă era însă mai scumpă cu aproximativ 110 euro pe tonă, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași.

„Grupul regretă profund impactul acestei decizii asupra angajaților săi și a familiilor acestora”, au transmis reprezentanții Metinvest pentru Profit.ro.

Compania nu exclude reluarea producției, însă condiționează această posibilitate de schimbarea contextului economic și a politicilor europene privind importurile de oțel din Ucraina.

Concedieri colective înainte de sărbători

Din cei 195 de angajați ai fabricii din Iași, 194 sunt vizați de procedura concedierii colective. Singurul post care nu este afectat este cel al directorului general. Inspectoratul Teritorial al Muncii și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost deja notificate.

O parte dintre salariați vor beneficia de compensații financiare, în funcție de vechimea în companie:

10.000 de lei net pentru angajații cu o vechime de peste zece ani;

25.000 de lei pentru cei cu o vechime de peste 30 de ani.

Salariații vor beneficia și de drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

De la campanii de angajare la închiderea fabricii

Tranzacția prin care Metinvest a preluat fabrica din Iași a fost finalizată la sfârșitul anului 2025, după ce Comisia Europeană și-a dat acordul.

În primăvara acestui an, compania derula încă acțiuni de recrutare. Noul proprietar intenționa să dezvolte capacitatea de producție și să integreze unitatea românească în operațiunile grupului.

Fosta fabrică Tepro este una dintre cele mai vechi unități industriale din Iași. În 2024, aceasta a raportat o cifră de afaceri de 304,6 milioane de lei și pierderi nete de aproximativ 66,5 milioane de lei. Totodată, ocupa locul al treilea în clasamentul exportatorilor ieșeni.