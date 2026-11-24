Întrebat de Cotidianul dacă raportul ar mai fi fost prezentat în cadrul unei conferințe a AUR dacă concluzia ar fi fost că fostul candidat Călin Georgescu a încălcat legislația și alegerile au fost anulate corect, George Simion a precizat că în această ipoteză „îl prezenta Nicușor Dan”.

„Dacă exista cea mai mică dovadă în acest sens, cum spuneți dumneavoastră, ipotetic, îl prezenta Nicușor cu toată liota care a anulat alegerile. Faptul că de doi ani ei nu prezintă nimic, trebuia prezentat în primele ore, nu fac decât să crească suspiciunea în rândul cetățenilor români. Unora le place de AUR, altora nu, dar cred că există o majoritate a cetățenilor români care în final s-au prins că împăratul este gol, că nu au nicio dovadă. De aceea nu prezintă nimic.

Tot ce veți găsi aici (n.r. în raport), prin audieri, prin interpelări, prin adrese și prin tot ce este în spațiul public, atât există. Tot ce e în acest raport atât e. Nu am scos nimic prin Comisia de abuzuri. Mai mult nu există. Deci, să vă răspund la întrebare, îl prezenta Nicușor Dan dacă exista ceva”, a spus George Simion.

Totodată, Cotidianul l-a întrebat pe liderul AUR și dacă partidul l-ar mai fi sprijinit pe Călin Georgescu în cazul în care nu ar fi reprezentat un ajutor de imagine sau unul electoral pentru AUR.

„Noi suntem aici pe terenul politic și ceea ce facem este îndreptat către a fi fideli ideologiei pe care le avem, promisiunilor pe care le facem. În teren politic ne-am asumat că nu ne vom dezice de cel care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale. O să o facem și în continuare, chiar dacă ne aduce beneficii electorale sau nu. Dar eu cred că întotdeauna adevărul va fi prezentat de cetățeni la vot. Și noi am rămas singurii care susținem adevărul și poporul român”, a răspuns George Simion.

„Un document, pentru simplul fapt că este scos de către CCR și este public, nu înseamnă că este un document legal și conform legii”

Liderul AUR a mai spus că raportul conține informații publice. În acest context, Cotidianul a întrebat-o pe Laura Gherasim care este argumentul său suprem care susține concluzia că alegerile au fost anulate abuziv, din moment ce raportul nu conține niciun document clasificat.

„Nu sunt doar date publice. A fost o cercetare de șase luni de zile pe tot cadrul juridic, pe tot istoricul Curții Constituționale pentru a înțelege cum a fost posibil ca Curtea Constituțională să își inventeze aceste noi puteri pe care nu le-a avut până acum. Doi, am trimis adrese către toate ambasadele, am solicitat răspunsuri, am primit răspunsuri pentru că petenții s-au adresat Comisiei de abuzuri, au solicitat clarificarea contextului factual de anulare al alegerilor.

Am solicitat constituirea unei subcomisii de anchetă. Din păcate, inclusiv configurația politică a majorității de la guvernare, care înseamnă PSD, PNL, USR, UDMR și minorități se reflectă și în Comisia de abuzuri și în toate comisiile permanente. De fiecare dată când avem această solicitare de a avea o comisie de anchetă primim voturile împotrivă. Am epuizat toate aceste mecanisme. Am transmis, însă, cu votul membrilor din cadrul comisiei trei adrese către AEP, către Administrația Prezidențială și către CCR. AEP a transmis răspunsul, le veți găsi în analiză.

CCR a transmis că există această hotărâre și este publică. Vreau să fac această mențiune: un document, pentru simplul fapt că este scos de către CCR și este public, nu înseamnă că este un document legal și conform legii. Acest lucru trebuie dovedit, cu respectarea Constituției și legii și cu indicarea probelor la momentul anulării. Nu după. Nu stăm patru ani să adunăm ceva ce ar putea fi”, a răspuns Laura Gherasim.