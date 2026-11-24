Premierul Luca Niculescu a analizat într-un interviu acordat publicației franceze L’Express situația de securitate din regiunea Mării Negre, evoluția cheltuielilor militare ale României și starea economiei naționale. Oficialul de la București a prezentat măsurile adoptate împreună cu statele aliate pentru protejarea rutelor maritime, rolul prezenței militare americane și perspectivele de redresare a creșterii economice pentru anul 2027.

România, ținta unor campanii de dezinformare conduse din Rusia

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a oferit un interviu revistei franceze L’Express, potrivit News.ro. În cadrul dialogului cu jurnaliștii din Franța, șeful Executivului de la București a abordat teme care vizează securitatea la frontiera de est a Uniunii Europene, bugetul alocat sectorului de apărare, cooperarea cu Statele Unite ale Americii, situația finanțelor publice și perspectivele privind atragerea capitalului străin.

În evaluarea situației geopolitice, Luca Niculescu a precizat că poziția geografică a României la granița estică a blocului comunitar expune țara unor acțiuni de influență și unor tensiuni din partea Federației Ruse. Șeful Guvernului a indicat existența unor campanii de dezinformare coordonate de Moscova și a descris evoluțiile din bazinul Mării Negre drept un motiv de preocupare pentru autoritățile de la București.

„Situată la graniţia de est a Uniunii Europene, România este ţinta unor campanii intense de dezinformare conduse de Rusia. Situaţia de securitate din Marea Neagră este, de asemenea, foarte îngrijorătoare”, a declarat Luca Niculescu pentru L’Express.

Riscurile de securitate în bazinul Mării Negre

Totodată, premierul a catalogat această zonă maritimă drept un punct de tensiune pe plan mondial și a enumerat mecanismele operaționale prin care autoritățile române acționează alături de partenerii regionali și europeni. România, Bulgaria și Turcia au constituit Grupul operațional de luptă împotriva minelor din Marea Neagră, structură destinată menținerii siguranței navigației în proximitatea apelor teritoriale. În paralel, Bucureștiul și Sofia, cu sprijinul Uniunii Europene, implementează un sistem comun pentru detectarea dronelor navale și a navelor care fac parte din flota-fantomă a Rusiei, precum și pentru protecția infrastructurilor critice, categorie care include cablurile submarine și platformele offshore.

Pe segmentul industriei de apărare, Luca Niculescu a confirmat existența unor proiecte comune cu partenerii din Ucraina pentru producția de drone.

„Astăzi, această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei. Împreună cu Bulgaria şi Turcia, am creat Grupul operaţional de luptă împotriva minelor din Marea Neagră, pentru a asigura siguranţa traficului maritim în apropierea coastelor noastre. Împreună cu Bulgaria şi cu sprijinul Uniunii Europene punem în aplicare, de asemenea, un sistem comun însărcinat cu detectarea dronelor navale şi a navelor din flota-fantomă rusă, dar şi cu protejarea infrastructurilor critice, precum cablurile submarine şi platformele offshore. În fine, pentru a ne consolida apărarea, dezvoltăm drone împreună cu industriaşii ucraineni”, a explicat prim-ministrul. El a adăugat că România beneficiază în aceste demersuri de garanțiile și protecția Alianței Nord-Atlantice.

Creșterea bugetului apărării către pragul de 5% din Produsul Intern Brut

Un alt capitol abordat în interviu a vizat alocările financiare pentru armată și infrastructura asociată. Luca Niculescu a anunțat că bugetul apărării urmează o traiectorie ascendentă, urmând să atingă 3,5% din Produsul Intern Brut în următorii ani. La acest procent se vor adăuga investițiile în infrastructurile cu utilizare duală, care deservesc atât transportul civil, cât și mobilitatea militară, printre exemplele oferite figurând autostrăzile aflate în construcție pe direcțiile către Republica Moldova și Ucraina. Prin cumularea celor două componente, nivelul total al alocărilor va ajunge la 5% din PIB.

„În ceea ce priveşte cheltuielile noastre militare, acestea sunt în continuă creştere. Ponderea din PIB alocată apărării va creşte la 3,5 % din PIB în câţiva ani. La această sumă trebuie adăugate cheltuielile pentru infrastructurile aşa-numite «duale», deoarece acestea servesc atât scopurilor civile, cât şi celor militare. De exemplu, autostrăzile pe care le construim împreună cu Moldova şi cu Ucraina. În câţiva ani, vom ajunge la 5 %”, a precizat șeful Executivului în publicația franceză.

Sprijinul pentru SUA în operațiunea „Epic Fury”

Referitor la parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, prim-ministrul a subliniat importanța staționării trupelor americane pe teritoriul României și continuitatea dialogului cu administrațiile de la Washington, indiferent de culoarea politică a acestora. În contextul evenimentelor din luna martie 2026, desfășurate în cadrul operațiunii „Epic Fury” împotriva Iranului, Guvernul de la București a aprobat găzduirea temporară în bazele aeriene din România a aeronavelor americane de realimentare în zbor, precum și a echipamentelor de supraveghere și comunicații prin satelit.

„Menţinem contacte strânse cu administraţiile americane, indiferent de orientarea lor politică (…) De asemenea, cred că toată lumea conştientizează importanţa strategică a României în Europa. În luna martie a acestui an, în contextul operaţiunii «Epic Fury», am autorizat, cu titlu temporar, primirea pe bazele noastre a avioanelor americane de realimentare, precum şi a echipamentelor de supraveghere şi comunicaţii prin satelit. Autorizaţia română se referea exclusiv la aceste mijloace de sprijin”, a declarat Luca Niculescu.

Obiectivele bugetare pentru 2027

Pe plan intern, șeful Guvernului a recunoscut dificultățile cu care se confruntă populația din cauza scumpirii energiei electrice, a gazelor naturale și a nivelului inflației, elemente care au afectat puterea de cumpărare după doi ani de ajustări bugetare. Pentru echilibrarea finanțelor publice, Executivul își propune reducerea deficitului bugetar prin creșterea gradului de colectare a taxelor și prin combaterea evaziunii fiscale, excluzând majorarea cotelor de impozitare. Totodată, Guvernul elaborează scheme de sprijin destinate companiilor, investițiilor și creării de locuri de muncă, estimând o relansare a creșterii economice în cursul anului 2027.

„Înţeleg îngrijorările românilor faţă de creşterea costului vieţii. Multe familii trec printr-o perioadă dificilă şi suntem pe deplin conştienţi de acest lucru. Dar există şi motive de optimism. Preconizăm o revenire a creşterii economice în 2027. România dispune de întreprinderi dinamice şi beneficiază de investiţii importante, în special graţie fondurilor europene. Potenţialul său de dezvoltare rămâne considerabil. Trebuie să ne asanăm finanţele publice, să colectăm mai eficient impozitele (fără a le majora) şi să combatem evaziunea fiscală. De asemenea, pregătim măsuri pentru a sprijini întreprinderile, investiţiile şi crearea de locuri de muncă”, a afirmat premierul.

Argumentele României pentru atragerea investitorilor străini

Întrebat despre motivele pentru care companiile din străinătate ar trebui să investească în România, Luca Niculescu a enumerat dimensiunea pieței interne, fiind a doua economie din Europa Centrală și de Est ca mărime și populație. De asemenea, oficialul a evidențiat rolul Portului Constanța la Marea Neagră ca punct logistic pentru apropierea unităților de producție de piețele din Uniunea Europeană.

Alte elemente menționate de premier au vizat autonomia energetică asigurată de producția internă, structura diversificată a economiei și disponibilitatea forței de muncă specializate în tehnologia informației, cu competențe lingvistice în limbile engleză și franceză. „Avem ieşire la Marea Neagră, cu un port important, Constanţa. Acesta este un atu pentru întreprinderile care doresc să-şi apropie producţia de pieţele europene. De asemenea, dispunem de un sector energetic solid, deoarece producţia noastră internă ne permite să ne acoperim aproape în totalitate nevoile”, a arătat prim-ministrul.

Poziția față de alegerile prezidențiale din Franța

În finalul interviului, chestionat cu privire la scrutinul prezidențial din Franța, Luca Niculescu a evitat să se pronunțe asupra candidaților sau a dinamicii politice interne din alt stat, subliniind însă necesitatea unei Franțe implicate în proiectul european. „Ne dorim o Franţă care să aibă o voce importantă în Europa şi în lume. Fără Franţa, Europa ar fi diferită. Avem nevoie de o Franţă europeană. Aş adăuga că Franţa se simte mai bine când Europa se simte bine”, a afirmat premierul, adăugând că rezultatul alegerilor rămâne deschis până în ultimele ore ale campaniei electorale.