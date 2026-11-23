De la lucrări punctuale la ritm accelerat

Lucrările de amploare pentru înlocuirea țevilor de termoficare din Capitală au început în iunie 2023, odată cu deschiderea primului mare șantier. Proiectul, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), viza 210 kilometri de rețea magistrală.

Acum, la final de 2026, primarul general Ciprian Ciucu spune că, în cei aproape trei ani scurși de atunci, au fost schimbate sub 30% din conducte.

Intervenții au existat și înaintea marilor proiecte europene, dar la o scară mai mică. Acestea au fost plătite de Primăria Capitalei, din bugetul local, iar execuția a revenit în principal Companiei Municipale Energetica Servicii, care a înlocuit 29 km de conductă în 2021 și 32 km în 2022.

Abia din vara lui 2023 ritmul lucrărilor a crescut masiv, potrivit europafm.ro.

Iarna, în case reci

Ciucu a vorbit despre termoficare ca fiind una dintre problemele majore ale orașului, dar și printre cele mai neplăcute. El a admis că dificultățile mari se vor mai resimți câțiva ani.

O rețea cât drumul până la Lisabona

Primarul a pus aceste probleme pe seama dimensiunii sistemului.

„Avem cel mai mare sistem de termoficare centralizat din lume, după Moscova, cu 4.000 de kilometri de rețea”, a afirmat Ciucu, care a adăugat că, măsurată în metri liniari, conducta s-ar întinde „de aici până la Lisabona”.

Din cei 1.000 de kilometri de rețea primară, reabilitarea se apropie de 30%, iar în acest an au fost refăcuți 100 de kilometri, a explicat edilul. Pentru cei 3.000 de kilometri ai rețelei secundare, procentul se situează în jurul a 15%.

Lucrări fără sfârșit

Potrivit primarului, un sistem de asemenea proporții presupune ca, an de an, 2-3% din rețea să fie înlocuită.

„Niciodată nu se vor opri șantierele, pentru că permanent trebuie să ai șantiere. Eu cred că problemele majore vor dispărea în aproximativ cinci-șase ani”, a mai spus edilul.

Locul doi mondial, sub semnul întrebării

Ideea că Bucureștiul ar avea al doilea sistem de termoficare din lume ca mărime nu prea se susține, arată b365.ro.

Primul ține de clasament: după Moscova nu urmează Bucureștiul, ci Sankt Petersburg, cu 6.600 de kilometri (lungime cumulată). Al doilea privește modul de calcul.

Cifra invocată de primar adună kilometrii rețelei primare (sub 1.000) cu cei ai rețelei secundare (aproape 3.000). Multe orașe occidentale, pe de altă parte, raportează doar rețeaua de transport sau folosesc puncte termice individuale, amplasate chiar în subsolul clădirilor.

Exemplul Beijingului

În cazul Beijingului, de pildă, numai rețeaua principală de transport, alcătuită din conducte de diametre mari, măsoară 1.400 de kilometri, fără distribuția locală. Sistemul chinez deservește o suprafață de peste 223 de milioane de metri pătrați.

Cei mai mulți kilometri din UE, dar nu cel mai mare sistem

La nivelul Uniunii Europene, Bucureștiul deține într-adevăr recordul la lungimea țevilor, însă nu și la cantitatea de energie livrată sau la numărul de clienți.

După capacitatea termică și după populația deservită eficient, statisticile europene plasează pe primele locuri din UE sistemele Varșoviei, de 1.800 de kilometri, și Berlinului, de 2.000 de kilometri, conform aceleiași surse.

Explicația ține și de o diferență de fond în felul în care au fost concepute rețelele.

Moștenirea punctelor termice de cartier

La Viena, Berlin sau Paris, conductele urbane intră direct în subsolul blocurilor.

Bucureștiul a moștenit în schimb din perioada comunistă un sistem gândit cu peste 1.000 de puncte termice de cartier, soluție din cauza căreia țevile necesare au ajuns de două sau de trei ori mai lungi.

Este vorba despre rețeaua secundară, cu aproape 3.000 de kilometri de conducte care pornesc din punctele termice și ajung la scările de bloc, se mai precizează în analiză.