Bucureștenii ar putea plăti mai puțin la întreținere. Proiectul de 83 de milioane de lei care promite să reducă prețul căldurii

Electrocentrale București (ELCEN), principalul producător de energie termică al Capitalei, a reluat procedurile pentru conectarea directă a CET București Vest la rețeaua națională de transport al gazelor naturale. Investiția este estimată la 83,3 milioane de lei și ar putea contribui la reducerea costurilor de producție a căldurii, cu posibile beneficii pentru bucureștenii racordați la sistemul centralizat.

Compania de stat, aflată sub controlul Ministerului Energiei, a anunțat marți, 3 noiembrie, reluarea procedurilor de achiziție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de racordare a CET București Vest direct la rețeaua administrată de Transgaz.

Potrivit Profit.ro, proiectul urmărește eliminarea tarifului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă în prezent o componentă a costurilor suportate de producătorul de energie termică. Operatorii economici interesați pot depune oferte până pe 3 decembrie 2026.

Investiție de 83,3 milioane de lei, cu lucrări estimate la trei ani

Conform datelor prezentate de ELCEN, proiectul are o valoare estimată de 83,3 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 36 de luni.

Investiția este inclusă în programul companiei pentru anul 2026, cu cheltuieli planificate pentru perioada 2026-2028. Lucrările presupun instalarea unei conducte subterane de înaltă presiune, cu o lungime de aproximativ 480 de metri, în Sectorul 6 al Capitalei. Noua conductă va subtraversa Bulevardul Timișoara și va asigura alimentarea centralei printr-o stație de reglare și măsurare amplasată în incinta CET Vest.

Prin această modificare, centrala va primi gazele naturale direct din sistemul național de transport, fără să mai utilizeze rețeaua locală de distribuție pentru alimentarea cu combustibil.

Costuri mai mici pentru producerea căldurii

Principalul avantaj urmărit de companie este reducerea cheltuielilor cu achiziția gazelor naturale. Eliminarea tarifului de distribuție ar permite ELCEN să producă energie termică la costuri mai mici.

Economiile ar putea influența și prețul gigacaloriei, însă o eventuală reducere a facturilor populației depinde de tarifele aprobate și de politica de subvenționare aplicată în București.

În același timp, racordarea directă la Transgaz ar asigura o presiune mai stabilă a gazelor naturale și o mai mare predictibilitate a costurilor de funcționare.

Proiectul a fost blocat anterior din lipsa finanțării

Investiția nu este una nouă. ELCEN a încercat și în trecut să realizeze racordarea CET Vest la rețeaua Transgaz, însă procedura de achiziție a fost anulată în mai 2026 din cauza insuficienței fondurilor.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Profit.ro, licitația fusese câștigată în noiembrie 2025 de compania Totalgaz Industrie, cu o ofertă de 39,4 milioane de lei, fără TVA.

Ulterior, Guvernul a aprobat o măsură prin care ELCEN a putut păstra aproximativ 33,2 milioane de lei din profit, bani destinați finanțării investiției. Reluarea procedurilor vine după actualizarea studiului de fezabilitate și reevaluarea costurilor necesare realizării proiectului.

Aproximativ 1,5 milioane de bucureșteni depind de sistemul de termoficare

ELCEN produce energia termică necesară alimentării a aproximativ 560.000 de apartamente din București, aflate în circa 8.500 de blocuri și imobile. Sistemul deservește aproximativ 1,5 milioane de persoane, dar și peste 5.400 de instituții publice, obiective sociale și agenți economici.

Compania urmărește ca, pe termen lung, toate centralele sale să fie conectate direct la rețeaua națională de transport al gazelor. În paralel, ELCEN derulează proiecte de modernizare la centralele Grozăvești, Progresu și București Sud, cu investiții totale de peste cinci miliarde de lei.

În ceea ce privește CET București Vest, compania a precizat că repornirea centralei este programată în cursul lunii noiembrie 2026, după finalizarea lucrărilor de reparații.