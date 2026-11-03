Nicușor Dan a promulgat legea care permite motocicletelor să circule pe benzile de autobuz și să depășească mașinile oprite în trafic. Care sunt noile reguli

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți, 3 noiembrie, legea care le permite motocicliștilor să circule pe benzile destinate transportului public și să depășească, în anumite condiții, coloanele de mașini oprite la semafor. Actul normativ modifică mai multe prevederi din Codul rutier și introduce noi măsuri pentru siguranța vehiculelor pe două roți.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților pe 7 octombrie, cu 238 de voturi pentru, trei împotrivă și 15 abțineri. Proiectul fusese adoptat tacit de Senat în octombrie 2025. Inițiativa a pornit de la Asociația MotoADN și a fost susținută de 37 de deputați din mai multe partide. Printre inițiatori se numără Ionuț Moșteanu (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Sebastian Burduja (PNL).

Motocicletele vor putea circula pe benzile de autobuz

Una dintre principalele schimbări vizează accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile rezervate mijloacelor de transport în comun. Totuși, această posibilitate nu va fi aplicată automat pe toate drumurile. Circulația vehiculelor pe două roți va fi permisă în condițiile stabilite de administratorul fiecărui drum.

O altă modificare le permite motocicliștilor, celor care conduc mopede și bicicliștilor să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Manevra va fi permisă doar dacă există suficient spațiu lateral, iar ceilalți participanți la trafic nu sunt încurcați. În plus, viteza de deplasare nu va putea depăși 20 km/h.

Legea stabilește și că trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un alt vehicul nu constituie depășire, dacă manevra se face fără încălcarea marcajului care delimitează banda de circulație.

Spații speciale pentru motocicliști și locuri de parcare dedicate

Noua lege introduce și spații de siguranță pentru motociclete și mopede, care vor putea fi amenajate în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată. Aceste zone vor avea o lungime de trei metri și vor fi delimitate prin marcaje rutiere. Scopul lor este să le permită motocicliștilor să aștepte în fața celorlalte vehicule.

Autoritățile locale vor trebui să ia măsuri și pentru amenajarea unor locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor. Prevederea vizează parcările publice care au cel puțin șase locuri pentru autoturisme.

Deși varianta inițială prevedea că aceste locuri vor fi gratuite, Camera Deputaților a eliminat această facilitate.

Totodată, parlamentarii au renunțat la prevederea care ar fi permis parcarea motocicletelor și mopedelor pe trotuare, cu condiția păstrării unui spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Promulgarea legii nu înseamnă că motocicliștii pot folosi imediat benzile destinate transportului public. Actul normativ trebuie publicat în Monitorul Oficial și trebuie să intre în vigoare. Ulterior, Guvernul va avea la dispoziție 60 de zile pentru a actualiza regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Legea prevede și obligația ca motocicliștii, conducătorii de mopede și pasagerii acestora să poarte căști de protecție omologate, cu sistemele de siguranță fixate corespunzător.

Promulgarea modificărilor aduse Codului rutier se numără printre cele trei decrete semnate marți de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a promulgat și legea prin care 19 noiembrie devine Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin, precum și o lege care completează reglementările referitoare la asociații și fundații.