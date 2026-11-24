Gata! S-a cimentat subiectul momentului în România, unul deja serios politizat: regionalizarea. De săptămâna trecută, de când am scris pe același subiect, au început să se cristalizeze câteva trenduri: în PSD este o luptă pentru control, mai mulți centri de putere în partid și un mesaj clar pentru primari. În tot acest context, UDMR are cel mai mult de suferit.

Reorganizarea administrativă a României a devenit în ultimele zile un teren de confruntare politică. Nu neapărat între partide, cât în interiorul PSD. Proiectul Ministerului Dezvoltării, scenariul verbalizat de Dragoș Benea și ideile aduse în discuție de Lia Olguța Vasilescu pun în lumină o polemică în care nu se mai discută doar despre eficiența statului, ci mai ales despre cine va controla statul reorganizat.

Trei scenarii, mai mulți centri de putere și o întrebare inevitabilă: cine va avea ultimul cuvânt?

În PSD, reorganizarea poate fi un instrument de redistribuire a influenței. Asta cu atât mai mult cu cât unii lideri se simt amenințați. Sub rezerva anonimatului, aceștia au precizat că nu se pune în discuție o schimbare a actualelor județe în structuri mai mari pe care nici nu ar accepta-o, singurul proiect recunoscut fiind fuziunea unor localități mici. Aspect precizat ieri de Sorin Grindeanu. Și atunci care e mobilul intervențiilor lui Dragoș Benea și Olguța Vasilescu? Pentru că în cele două scheme de lucru județele mai mari vor modifica echilibrele interne ale partidului, lucru care îi sperie pe mulți din cei 25 de președinți de consilii județene PSD. Așa că primarii, liderii organizațiilor județene și rețelele politice construite în jurul resurselor administrative vor trebui să se adapteze unei noi arhitecturi. E deja un cor politic pe mai multe voci.

Un alt aspect e că Marian Neacșu primește prerogative sporite iar mesajul are multe înțelesuri. PSD își întărește, în felul ăsta, centrul de comandă. Primarii înțeleg astfel că partidul conduce guvernarea iar decizia alocării resurselor guvernamentale stă în pixul vicepremierului. De aici și invitația la disciplină politică. Totodată, semnalul este adresat facțiunilor interne care ar putea încerca să-și construiască propriile centre de putere sau să conteste echilibrul actual.

Neacșu e în poziția în care negociază și controlează un partid în care influența nu se măsoară doar în funcții, cât mai ales în capacitatea de a mobiliza teritoriul.

Interesant este că jocul nu se oprește la PSD. Primarii PNL sunt și ei o variabilă importantă. Într-un context în care resursele și raporturile dintre instituții se modifică, loialitățile din teritoriu vor fi puse la încercare în mod serios. PSD, prin Marian Neacșu, ar putea încerca să capitalizeze vulnerabilitățile PNL, mai ales acolo unde primarii pot balansa echilibrul de putere dintre Ilie Bolojan și tabăra disidentă.

UDMR joacă miza supraviețuirii

Pentru UDMR, lucrurile sunt mult mai complicate. Reorganizarea nu mai este doar o discuție despre eficiența administrației, ci și despre supraviețuire electorală. Fie că se discută despre o variantă cu 15 județe, fie despre scenariul cu opt județe, configurația politică se schimbă major. În schema cu 15 județe, UDMR ar mai putea spera la câștigarea unui consiliu județean. În scenariul cu opt județe, o asemenea perspectivă devine dificilă sau imposibilă.

Mai mult, eventuala dispariție a pragului alternativ, în ambele formule, poate complica semnificativ strategia electorală a formațiunii. Un mecanism care a oferit o șansă suplimentară de reprezentare ar putea fi eliminat, fapt ce va obliga UDMR să se bazeze exclusiv pe o mobilizare electorală puternică pentru a trece pragul de scrutin. Sau pe o activare a surprinzătorilor votanți pe care i-au avut în trecut la niște alegeri în județe precum Neamț, Botoșani, Argeș sau Olt.

Reforma statului sau redistribuirea puterii?

Cred că nimeni nu se îndoiește că România are nevoie de o reorganizare administrativă. Doar că reformele nu se fac prin desene pe hartă și și exerciții privind numărul de județe. Regionalizarea schimbă raporturi de putere și rețele politice.

PSD pare că acum își negociază nu doar varianta de reformă dar și propria arhitectură de putere. PNL riscă să fie prins în aceeași ecuație. UDMR încearcă să-și conserve existența și relevanța politică. De cealaltă parte, USR e în căutarea consistenței, între discursul reformist și realitatea politică. AUR e preocupat să denunțe sistemul decât să pună pe masă o variantă de lucru despre reforma administrativ-teritorială.