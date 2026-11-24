Cancelarul german Friedrich Merz consideră că NATO a greșit când nu a acceptat aderarea Ucrainei la summitul organizat la București, în 2008. Potrivit acestuia, invazia rusă ar fi putut fi evitată dacă statele membre ar fi susținut atunci propunerea Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute luni, 23 noiembrie, la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează Euronews.

„Cred că astăzi vedem cu toții, cel puțin privind retrospectiv, ce greșeală a fost să nu urmăm propunerea americană din 2008, de la summitul NATO de la București, privind primirea Ucrainei în Alianță”, a declarat Friedrich Merz.

Acesta a susținut că o eventuală aderare a Kievului la NATO ar fi putut schimba cursul evenimentelor.

„Dacă Ucraina ar fi devenit membră NATO, acest război ar fi putut, probabil, să fie prevenit”, a adăugat cancelarul german.

Declarațiile au loc în contextul negocierilor conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului. În același timp, președintele francez Emmanuel Macron a cerut reluarea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la Alianță.

La summitul din 2008, organizat la București, NATO a stabilit că Ucraina și Georgia vor deveni, în viitor, membre ale Alianței. Cele două țări nu au primit însă un calendar concret de aderare.

Rutte: Doar cele 32 de state membre pot decide cine intră în NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a adoptat o poziție mai rezervată în privința aderării Ucrainei. El a precizat că negocierile de pace trebuie să înceapă înainte ca această chestiune să fie discutată din nou. Rutte a amintit că perspectiva aderării Ucrainei este susținută de mult timp de NATO. Cu toate acestea, în prezent nu există un acord unanim între statele membre. Subiectul a revenit în discuție în contextul informațiilor potrivit cărora Vladimir Putin ar accepta încheierea războiului dacă NATO ar reveni la configurația din 1997. O asemenea condiție ar presupune renunțarea la extinderea Alianței realizată după acel an. Secretarul general a respins posibilitatea ca Rusia să aibă un cuvânt de spus în stabilirea componenței NATO.

„Ceea ce nu se poate întâmpla este să fim obligați să readucem NATO la granițele din 1997”, a declarat Rutte. „Doar cei 32 de aliați decid cine face parte din NATO și cine nu”, a adăugat acesta.

NATO analizează trimiterea de forțe suplimentare în Polonia

Discuțiile de la Berlin au avut loc și pe fondul intensificării incidentelor atribuite Rusiei pe teritoriul statelor europene. Săptămâna trecută, două rachete de croazieră rusești și o dronă au ajuns pe teritoriul Poloniei, potrivit autorităților de la Varșovia. Rutte a susținut că intensificarea acțiunilor agresive ale Rusiei este legată de pierderile suferite de armata rusă în Ucraina. El a afirmat că Moscova pierde până la 50.000 de militari lunar.

Secretarul general consideră că sprijinul militar acordat Kievului trebuie continuat, inclusiv ca răspuns la atacurile hibride care afectează Europa.

„Cel mai important este să continuăm sprijinul militar pentru Ucraina”, a declarat Rutte. „Pentru fiecare incident din Europa, mai mult sprijin pentru Ucraina”, a adăugat el.

Luni, ambasadorii statelor NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta incidentul din Polonia. Alianța analizează posibilitatea suplimentării capacităților militare din regiune.

Un oficial NATO a confirmat pentru sursa citată că șeful militar al Alianței, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), examinează desfășurarea unor mijloace militare suplimentare. Evaluarea vizează consolidarea capacităților de descurajare și apărare ale NATO, atât în Polonia, cât și în alte zone considerate vulnerabile.