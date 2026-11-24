Parchetul General investighează un mecanism amplu de falsificare a certificatelor de cetățenie română la București, cu ramificații în mai multe sectoare și în nord-estul țării. Detaliile apar în episodul al treilea al investigației „România, fabrica de buletine”, publicată de Public Record în colaborare cu Kyiv Independent, Follow the Money, Le Monde, CuSens și Centrul de Investigații Ján Kuciak.

Procurorii descriu un sistem în care intermediari prezentați uneori drept avocați, consilieri sau persoane influente facilitează obținerea frauduloasă de documente oficiale. Unul dintre cei puși sub acuzare este Florea Covaci, un pensionar de 72 de ani din Buftea, fost ospătar, barman și șef de unitate.

50 de dosare pentru cetățeni ruși și 84 de persoane la aceeași adresă

Florea Covaci este inculpat în dosarul Parchetului General pentru complicitate la uz de fals și instigare. Numele său apare în 50 de dosare cu certificate de cetățenie false depuse la starea civilă a Sectorului 6, toate pe numele unor cetățeni din Federația Rusă.

Anchetatorii au comparat datele din cereri cu evidențele Poliției de Frontieră. Verificările au arătat că, în multe cazuri, străinii nici nu intraseră în România în ziua în care figurau prezenți la ghișeu. Procurorii susțin că pensionarul s-a prezentat în locul lor.

În locuința lui Covaci din Buftea au avut domiciliul 84 de persoane. Bărbatul fusese chemat și în perioada 2017–2018 la Ilfov pentru explicații. Recent, procurorii i-au percheziționat locuința dimineața devreme.

„Nu trebuie să doarmă la mine, că legea nu spune așa. Eu îmi dădeam acordul să-și facă buletinul la adresa mea”, a declarat Florea Covaci pentru Public Record.

Pensionarul neagă acuzațiile și afirmă că mergea la ghișeu împreună cu solicitanții. El susține că avea procuri legalizate în Republica Moldova pentru a ridica certificatele de naștere. O parte dintre acestea au fost autentificate de notarul Andrei Șumcov din Chișinău, care a declarat reporterilor că nu știa nimic despre posibila anulare a actelor românești.

Vecine în vârstă din Crângași și blocuri de garsoniere

Pentru eliberarea buletinelor românești, străinii aveau nevoie de o adresă de domiciliu. Florea Covaci a povestit cum a rezolvat această etapă, după ce a locuit 20 de ani în cartierul Crângași.

„Îi cunoșteam pe toți. Toți vecinii. M-am dus la vecini, că era lumea amărâtă. Uite, omul face cinste. Fă-i și lui buletinul la adresa ta”, a spus Covaci.

Gazdele erau deseori femei în vârstă, a căror singură teamă era să nu își piardă casa. Pensionarul a mai folosit blocul de garsoniere construit de un prieten, unde a înregistrat între 30 și 40 de persoane. El susține că ar fi primit sprijin și de la polițiști de sector, care îi recomandau alte gazde în vârstă.

Covaci neagă că a mituit funcționari ai Primăriei Sectorului 6, dar admite că le ducea uneori flori sau prăjituri. El afirmă că anchetatorii i-au cerut să depună mărturie împotriva angajaților de la starea civilă în schimbul unei pedepse cu suspendare, ofertă pe care a refuzat-o.

Dosarul Parchetului General: aproape 90 de certificate contrafăcute

Ancheta din Capitală a început pe 31 decembrie 2024, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, după o sesizare a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Cazul viza cetățeni din Rusia, Kazahstan și Belarus care depuseseră certificate false. Dosarul a trecut prin Parchetul Tribunalului București și a ajuns în mai 2025 la Parchetul General.

Potrivit unui document consultat de Public Record, persoane încă neidentificate au contrafăcut între 2022 și 2024 aproape 90 de certificate de cetățenie. Actele purtau ștampilele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) sau ale unor ambasade și consulate ale României.

Procurorii notează că managementul defectuos, lipsa pregătirii profesionale a funcționarilor și reaua-credință au dus la colapsul verificărilor de la starea civilă. Scopul rețelei era obținerea rezidenței fiscale în România și a liberei circulații în Uniunea Europeană.

Florea Covaci spune că a intrat în această activitate în anii ’90, la rugămintea unui șef de birou de la evidența populației din Sectorul 6. El susține că a ajutat în peste 30 de ani „vreo 100.000” de străini, o cifră pe care jurnaliștii nu au putut-o verifica.

„Vinovatul principal e statul”. Sistemul ANC, încă în construcție

Pensionarul susține că nu a comis nicio ilegalitate și că nu avea cum să știe că documentele erau false. În opinia lui, responsabilitatea aparține statului român.

„Vinovatul principal e statul. (…) De 30 și ceva de ani, nu poți tu să implementezi o cetățenie ca funcționarul, când o bagă, să o bage pe calculator să vadă dacă e falsă sau nu e falsă? Dacă o băga pe calculator și vedea că e falsă și tăcea din gură, aia merita dusă la pușcărie”, a declarat Covaci.

Într-un răspuns oficial, Autoritatea Națională pentru Cetățenie afirmă că sistemul de verificare există, iar funcționarii de la starea civilă și evidența persoanelor au acces direct la baza de date.

Instituția recunoaște însă că sistemul este încă în construcție. Scanarea arhivei istorice a început abia în 2025, iar dosarul electronic are termen de funcționare data de 30 noiembrie 2026. În ultimele nouă luni, alte instituții ale statului au cerut ANC verificarea a peste 3.800 de certificate de cetățenie despre care nu știau dacă sunt reale.