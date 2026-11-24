Moartea lui Dudu Georgescu, dublu câștigător al Ghetei de Aur, rămâne învăluită în mister. Ancheta autorităților din Canada se complică. Fostul mare atacant român a fost găsit mort săptămâna trecută, la vârsta de 76 de ani, în Toronto.

Soția fostului fotbalist, de negăsit după eliberare

Poliția din Toronto a intervenit pe 16 noiembrie, după un apel de urgență, în zona unde locuia fostul fotbalist. Echipajele l-au găsit pe Dudu Georgescu fără viață în apartamentul său.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, soția lui ar fi fost reținută inițial pentru 72 de ore. Ulterior, femeia a fost eliberată din custodia poliției, iar acum a dispărut. Anchetatorii canadieni încearcă să îi dea de urmă, deoarece ea ar fi principalul suspect în acest caz.

Aceleași surse susțin că tot soția l-ar fi găsit seara în casă, fără puls, dar cu leziuni grave pe corp.

Dudu Georgescu locuia cu chirie într-un apartament administrat de prietenul său, Șandor Gavrilă. Acesta este un fost naist din ansamblul „Ciocârlia” al Ministerului de Interne. El a plecat în Canada și a devenit om de afaceri peste Ocean.

Singurul fotbalist român cu două Ghete de Aur

Dudu Georgescu a emigrat în Canada de două ori și a murit la 76 de ani, sărac și uitat. El rămâne unul dintre cei mai buni atacanți din istoria României și singurul jucător român cu două Ghete de Aur.

Între 1973 și 1983, Dudu Georgescu a purtat tricoul lui Dinamo. A jucat în 260 de meciuri de campionat și a marcat 207 goluri. Niciun alt jucător nu a înscris mai mult pentru Dinamo în prima ligă.

Al doilea trofeu al Ghetei de Aur a venit în sezonul 1976–1977 al Diviziei A, actuala Superliga. Atunci a înscris 47 de goluri în 31 de meciuri. Meciul decisiv a avut loc pe 21 mai 1977, contra echipei Sportul Studențesc. În poarta adversarilor se afla atunci Rică Răducanu.

Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda a evocat figura fostului atacant.

„A fost un om foarte bun și foarte corect cu colegii și cu noi, colegii de breaslă, și de activitate sportivă și culturală”, a declarat Gheorghe Turda.