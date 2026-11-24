Peste 1.000 de militari ai Federației Ruse au murit prin sinucidere de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, potrivit unor date confidențiale provenite de la agenția rusă de statistică de stat, Rosstat. Analiza a peste 11 milioane de certificate de deces evidențiază o creștere a numărului de cazuri de la an la an, precum și sute de alte decese cauzate de arme de foc clasificate cu intenție nedeterminată.

Datele Rosstat, „furate” de hackeri

Peste 1.000 de soldați ruși figurează ca decedați prin sinucidere de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, conform datelor confidențiale ale agenției ruse de statistică de stat, Rosstat, analizate de publicația The Guardian.

Informațiile provin dintr-o arhivă de peste 11 milioane de certificate de deces obținută de grupul de hackeri Cyber Partisans, asociat opoziției din Belarus, și de colectivul ucrainean de hackeri Silent Crow. Kremlinul nu publică statistici privind sinuciderile din armată și tratează cifrele referitoare la pierderile umane drept secret de stat.

Peste 1.000 de sinucideri în rândul soldaților ruși

Analiza documentelor a identificat 1.087 de sinucideri în rândul personalului militar. Dintre acestea, cel puțin 614 au avut loc în zonele ocupate ale Ucrainei sau în regiunile rusești de la graniță, în principal Belgorod și Briansk. Alte 113 înregistrări nu specifică locul decesului. Peste jumătate dintre sinucideri au implicat arme de foc, în special în cazurile petrecute în apropierea liniei frontului. Decesele s-au produs în tabere militare, pe poziții de luptă, în poligoane de antrenament și în locuințe private.

În zona de război, 43 dintre militarii care s-au sinucis aveau vârste de 18 sau 19 ani. De asemenea, datele includ 108 bărbați cu vârsta sub 25 de ani care s-au sinucis în alte regiuni ale Rusiei, departe de front. Unii dintre aceștia erau recruți în termen, categorie care, potrivit reglementărilor, nu este trimisă pe frontul din Ucraina, dar asupra căreia s-au exercitat presiuni pentru semnarea unor contracte ce permit desfășurarea în zona de conflict.

Pe lângă cele 1.087 de cazuri confirmate, analiza a identificat alte 1.038 de decese legate de armată rezultate din răni provocate prin descărcarea unei arme de foc de mână cu „intenție nedeterminată”. Dintre acestea, 885 s-au produs în Ucraina sau într-o regiune rusă de frontieră. Cumulate, sinuciderile înregistrate echivalează cu efectivul aproximativ al unui regiment al armatei ruse.

Evoluția anuală a numărului de cazuri

Numărul sinuciderilor înregistrate în rândul militarilor a crescut pe măsură ce conflictul a avansat, urmând tendința bilanțului general al deceselor suferite de Rusia. În anul 2022 au fost consemnate peste 50 de cazuri. În anul 2024, cifra a depășit pragul de 200 de decese, iar în anul 2025 a atins un vârf de 365 de sinucideri.

Pentru anul 2026, deși înregistrările din baza de date sunt incomplete și reflectă cu întârziere situația din teren, documentele consemnează deja aproape 300 de sinucideri. Această cifră reprezintă al doilea cel mai ridicat total anual de la începutul războiului. Spre comparație, o investigație a publicației New York Times a arătat că cel puțin 158 de militari activi ai armatei Statelor Unite au murit prin sinucidere în anul 2023.

Factorii care determină rata sinuciderilor în rândul militarilor ruși

Analiștii militari indică faptul că, în cadrul armatei ruse, fenomenul este amplificat de presiunile exercitate de comandanți și de ceilalți militari, de teama trimiterii în misiuni cu grad ridicat de risc și de contractele care nu oferă militarilor o posibilitate de retragere din conflict.

Rob Lee, cercetător la Foreign Policy Research Institute, a explicat contextul din unitățile rusești:

„Există în mod evident multă constrângere folosită de armata rusă pentru a forța oamenii să înainteze. În unele cazuri, îi abuzează, îi torturează, folosesc diferite tipuri de abuz fizic. Așa că nu este surprinzător faptul că unii dintre ei se sinucid”.

Situația dezertărilor

Datele privind sinuciderile se adaugă statisticilor referitoare la refuzul de a lupta. Până la sfârșitul lunii mai 2025, tribunalele militare ruse înregistraseră dosare împotriva a 20.662 de bărbați pentru refuzul de a efectua serviciul militar, majoritatea pentru părăsirea unității fără permisie, potrivit publicației independente Mediazona. Publicația IStories a verificat aceste date și a constatat că cel puțin 49.000 de militari ai forțelor armate ruse au fost declarați dezertori sau absenți nemotivat.

Ivan Chuvilyaev, purtător de cuvânt al organizației Idite Lesom, care sprijină militarii ruși să dezerteze, a declarat că gândurile de sinucidere sunt frecvente în rândul celor asistați de grup:

„Desigur că apar. Este următoarea oprire, după ce un om își dă seama unde a ajuns”.

Cazuri documentate și subraportarea statistică

Organizațiile pentru drepturile omului și avocații care lucrează cu dezertorii consideră că bilanțul real depășește cifrele din arhiva Rosstat. Ivan Chuvilyaev a descris linia frontului drept „o cutie de conserve” din care ies puține informații. „Aș spune că este o estimare scăzută. Evident, sunt mult mai multe”, a afirmat reprezentantul Idite Lesom, adăugând:

„Orice statistică Rosstat, ca orice statistică legată de război, reprezintă doar rapoarte transmise pe lanțul ierarhic. Un om se poate sinucide, iar pe hârtie este un erou. Părinților lui s-ar putea chiar să li se trimită vreo medalie”.

Potrivit lui Chuvilyaev și lui Rob Lee, cazurile în care militarii ruși își iau viața pe câmpul de luptă, după ce au fost răniți sau la apropierea unei drone ucrainene, sunt înregistrate, de regulă, ca decese în luptă, nu ca sinucideri.

Discrepanțele apar în compararea certificatelor de deces cu mărturiile din teren: