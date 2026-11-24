O analiză publicată de București.ro face bilanțul marilor promisiuni urbanistice din Capitală. Lista reunește zece proiecte majore lansate în ultimele două decenii de primari generali și edili de sector.

Niciunul dintre aceste proiecte nu a fost construit. Pentru mai multe dintre ele, administrațiile locale au plătit însă studii de fezabilitate, documentații sau companii municipale.

Tunelul de la Unirii, autostrada suspendată și „Podul spre nicăieri”

În august 2020, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a propus un pasaj subteran pe trei niveluri sub Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Alba Iulia. Proiectul prevedea 2.822 de locuri de parcare auto și 67 pentru motociclete la primele două niveluri, iar traficul auto trebuia mutat la al treilea nivel. Suprafața bulevardului urma să devină zonă pietonală. Investiția a fost estimată inițial la peste 865 de milioane de lei, dar a picat de zeci de ori la votul din Consiliul Local, iar avizele au expirat.

În 2008, Sorin Oprescu a promis o autostradă suspendată care să traverseze Bucureștiul de la nord la sud, cu un cost estimat la 70 de milioane de euro pe kilometru.

„Autostrada care străbate Bucureștiul va exista, chiar dacă mă iau toți la mișto. O visez noaptea, da’ rău de tot”, spunea Sorin Oprescu în 2011.

După preluarea mandatului, Oprescu a mutat proiectul la sol, pe Bulevardul Buzești, apoi a vorbit despre inelul median. Nimic nu a fost realizat până în 2015, anul suspendării sale din funcție.

Tot Sorin Oprescu a lansat, în 2015, ideea unui tunel subteran de 14 kilometri între Pasajul Ciurel și Autostrada A1. Proiectul trebuia să rezolve blocajul exproprierilor din cadrul Penetrației Splaiul Independenței – Ciurel – A1. În realitate, a fost construit doar Podul Ciurel, supranumit „Podul spre nicăieri”.

Telegondola peste lacuri și trenul suspendat spre Măgurele

În 2009, fostul primar al Sectorului 2, Neculai Onțanu, a anunțat o telegondolă peste salba de lacuri din nordul Capitalei, pe un traseu de 10 kilometri între fostul Cora Pantelimon și Casa Presei. Primăria a alocat 150.000 de euro pentru Planul Urbanistic Zonal, iar bugetul total era estimat la 21 de milioane de euro. În aprilie 2013, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a votat aplicarea pentru fonduri europene, dar proiectul nu a pornit niciodată.

În martie 2018, Gabriela Firea a anunțat o linie de tramvai suspendat (monorail) la șase metri înălțime, pe rutele București–Măgurele și București–Centura de Nord.

„Într-o perioadă scurtă de timp vom demara lucrările pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat și material rulant. 80 de tramvaie suspendate vor fi implicate în acest concept – o rută București – Măgurele și București – Centura de nord spre Ploiești”, declara atunci Gabriela Firea.

Inginerii au catalogat proiectul drept o „utopie”. Lucrările aveau ca termen de finalizare anul 2028, dar nu au început niciodată.

Spitalele de sute de milioane de euro, blocate pe hârtie

Gabriela Firea a promis Spitalul Metropolitan în campania din 2016. Estimarea inițială din 2017 era de 300 de milioane de euro, pentru circa 2.000 de paturi pe un teren din Șoseaua Pipera. În decembrie 2019, costul urcase la 4,7 miliarde de lei, fără dotările medicale evaluate separat la 170 de milioane de euro. În 2022, terenul și actele au trecut la ASSMB, iar Nicușor Dan a precizat că proiectul necesită finanțare externă.

În Sectorul 1, fostul primar Daniel Tudorache a promis în 2018 Spitalul „Sfântul Vasile cel Mare”, pe Șoseaua București–Târgoviște. Unitatea trebuia să aibă 1.015 paturi și 37 de săli de operație, cu termen de inaugurare în 2023. Costul estimat a crescut de la 300 la 500 de milioane de euro. Un control al administrației Clotilde Armand a arătat că o companie municipală a cheltuit 34,58 milioane de lei pentru acest proiect, fără ca lucrările să înceapă.

Sala Polivalentă promisă de trei primari și parcările lui Nicușor Dan

O nouă Sală Polivalentă a apărut în promisiunile a trei primari generali. Sorin Oprescu a anunțat în 2013 o sală de 12.000 de locuri, de 65 de milioane de euro, gata în 2015. Gabriela Firea a reluat planul în 2019, cu 20.300 de locuri, un cost de 139 de milioane de euro și termen în 2022.

În campania din 2020, Nicușor Dan a promis o sală de aproape 20.000 de locuri, dar și 15 parcări de tip park-and-ride la intrările în oraș. În 2023, el a anunțat că municipalitatea nu are bani pentru sală și că trebuie finalizat mai întâi noul Plan Urbanistic General.

Cartierul Justiției și ruina de la Casa Radio

Pentru Cartierul Justiției, proiect lansat în 2017 de Ministerul Justiției cu sprijinul administrației Firea și estimat la 300 de milioane de euro, statul ține blocate 10 hectare neamenajate în centrul Capitalei. Pe 20 august 2026, Guvernul a decis să renunțe definitiv la proiect și la finanțarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Totuși, proiectul apare în programul de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu.

Casa Radio rămâne în paragină de peste 30 de ani. Începută în 1986, clădirea a găzduit ultima paradă de Ziua Națională în 1989 și nu a fost finalizată niciodată. Parteneriatul public-privat Dâmbovița Center, semnat pe 49 de ani în perioada Guvernului Adrian Năstase și reluat sub Sorin Oprescu, a ajuns într-un arbitraj internațional la ICSID în 2022.

România a câștigat litigiul cu firma israeliană Plaza Centers, dar compania a contestat decizia. În 2021, Nicușor Dan a propus amenajarea unui campus universitar în Casa Radio, idee rămasă nepusă în practică.