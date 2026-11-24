Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, va efectua o vizită în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei. Deplasarea are ca scop exprimarea sprijinului față de comunitatea de etnici maghiari din această zonă, pe fondul discuțiilor privind drepturile minorităților și negocierile pentru bugetul Uniunii Europene.

Anunțul oficial al lui Peter Magyar privind cizita în vestul Ucrainei

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a declarat luni în fața parlamentului de la Budapesta că intenționează să viziteze în curând regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei, conform News.ro, care citează Reuters. Scopul acestei vizite îl reprezintă exprimarea sprijinului față de minoritatea de etnici maghiari care locuiește în această zonă a Ucrainei.

În cadrul discursului susținut în legislativ, șeful executivului de la Budapesta a subliniat faptul că niciun premier ungar nu s-a mai deplasat în această regiune de la declanșarea războiului. Peter Magyar a amintit totodată că a mai fost prezent în zonă în anul 2024, pe vremea când activa în opoziție. „Niciun prim-ministru maghiar nu a vizitat maghiarii din Zakarpattia (Transcarpatia) de la începutul războiului. Acest lucru se va schimba în curând, când mă voi întoarce în Zakarpattia în calitate de prim-ministru, după 2024″, a afirmat Peter Magyar în fața parlamentarilor. Regiunea Transcarpatia, cunoscută și sub denumirea de Zakarpattia, este amplasată în Munții Carpați și are graniță comună cu patru state membre ale Uniunii Europene: Ungaria, România, Slovacia și Polonia.

Situația minorității maghiare și relațiile bilaterale dintre Budapesta și Kiev

Statutul și tratamentul aplicat etnicilor maghiari din Transcarpatia au reprezentat de-a lungul timpului o sursă constantă de tensiuni diplomatice între Kiev și Budapesta. Autoritățile din Ungaria au semnalat în mod repetat faptul că statul ucrainean restricționează drepturile culturale, educaționale și lingvistice ale acestei minorități.

De la preluarea mandatului, Peter Magyar a adoptat o abordare diferită față de cea a predecesorului său, Viktor Orban, manifestând o poziție mai puțin conflictuală în raport cu administrația de la Kiev. În luna octombrie, premierul ungar a anunțat că a ajuns la un acord cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a așeza relațiile bilaterale dintre cele două state pe o bază de colaborare. Cu toate acestea, oficialul de la Budapesta a menținut anumite linii roșii în politica externă a țării sale. El a reiterat în mai multe rânduri că Ungaria nu va furniza armament Ucrainei și a solicitat înregistrarea unor progrese concrete în privința respectării drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia.

Poziția Ungariei față de bugetul Uniunii Europene

Pe lângă subiectul vizitei în Ucraina, prim-ministrul Peter Magyar a abordat și tema negocierilor privind viitorul cadru financiar al Uniunii Europene. Șeful guvernului de la Budapesta a insistat asupra faptului că discuțiile referitoare la bugetul comunitar și cele privind acordarea de sprijin financiar european pentru Ucraina trebuie gestionate în mod distinct, fără a fi condiționate reciproc.

„Există forţe politice care ar dori ca negocierile să se concentreze asupra modului în care următorul buget pe 7 ani al Uniunii Europene se raportează la finanţarea Ucrainei… poziţia guvernului maghiar este clară; cele două chestiuni ar trebui tratate separat”, a declarat Peter Magyar. În acest context, premierul a anunțat că urmează să poarte discuții pe tema viitorului buget al blocului comunitar cu omologii săi din Cehia, Polonia și Slovacia, în cadrul unei reuniuni programate luni la Bratislava.

De asemenea, Magyar a precizat că guvernul de la Budapesta nu poate accepta cea mai recentă propunere formulată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, document publicat sâmbătă, care vizează structura următorului buget al Uniunii Europene.

Dezbaterile din cadrul UE privind fondurile pentru Ucraina

Subiectul legării fondurilor europene de sprijinirea Kievului a generat reacții și la nivelul altor state membre. La începutul lunii noiembrie, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că urmărește ca noul buget al Uniunii Europene, programat să intre în vigoare începând cu anul 2028, să prioritizeze majorarea cheltuielilor destinate apărării și competitivității, garantând totodată că toate statele membre contribuie la susținerea Ucrainei.

Declarațiile cancelarului german au provocat o reacție din partea premierului Slovaciei, Robert Fico, care l-a acuzat pe Friedrich Merz de șantaj pentru asocierea dosarului ucrainean cu negocierile bugetare ale blocului comunitar. Aceste divergențe continuă linia tensiunilor manifestate și în luna decembrie a anului trecut, moment în care Uniunea Europenă a aprobat un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. La acea decizie, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă s-au abținut de la vot și au transmis că nu vor lua parte la niciun alt mecanism de împrumut similar în viitor.