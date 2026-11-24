Cum se comandă taxiul

„Avem primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant!”, a anunțat Primăria Capitalei.

Potrivit municipalității, mașina poate fi solicitată din ziua anunțului la numărul 021/9444, în intervalul 8.00-22.00.

Pasagerii plătesc tariful obișnuit, de 3,19 lei pe kilometru. Autoturismul are o rampă de acces, iar scaunul rulant este prins și asigurat cu dispozitive speciale.

O inițiativă a consilierilor USR

Administratorul public, Lucian Judele, a precizat că taxiul adaptat face parte din proiectul-pilot „Mobilitate Incluzivă în București”.

Proiectul a fost propus de consilierii generali USR Bogdan Sabo și Nicorel Nicorescu și se desfășoară împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Patru luni de test, apoi un serviciu permanent

În mai, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul Mobilitate Incluzivă în Municipiul București. Scopul lui este ca persoanele cu dizabilități locomotorii să aibă acces mai ușor la un transport accesibil, sigur și potrivit nevoilor lor.

Testarea durează patru luni și este coordonată de Direcția Generală de Asistență Socială, care va analiza informațiile strânse și va prezenta Consiliului General raportul complet.

Pe baza concluziilor, în București ar urma să fie creat un serviciu permanent de mobilitate incluzivă.

Obligația anunțată în 2019

În 2019 s-a anunțat că fiecare operator de taxi va fi obligat să aibă cel puțin o mașină adaptată pentru persoanele cu handicap care folosesc fotoliul rulant. Măsura apărea într-un proiect de hotărâre pe care Consiliul General al Municipiului București urma să îl dezbată atunci, în ședința de miercuri.

Cei care nu respectau obligația riscau amenzi între 200 și 1.000 de lei, conform art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2004.

Pasagerii, invitați să spună ce merge și ce nu

Administratorul public a transmis și un mesaj pentru cei care vor folosi taxiul:

„Suntem la început, cu această primă mașină, și avem nevoie de feedbackul vostru ca să vedem cum funcționează și ce putem îmbunătăți”, a mai transmis Lucian Judele.