Drepturile persoanelor cu handicap, „șterse” cu un răspuns. Calea când ghișeul devine inamic

Drepturile persoanelor cu handicap sunt de multe ori trecute cu vederea când ajung la ghișeu, în fața unui funcționar. Dar toți trebuie să știe. Uneori, oamenii nu pierd un drept. Pierd de fapt curajul.
Pleacă de la un ghișeu cu umerii lăsați, cu privirea în pământ, convinși că o propoziție spusă în grabă este o sentință. Drumul spre casă devine mai greu decât boala, decât hârtiile, decât sistemul. Pentru că doare să crezi că nu mai ai nicio șansă. Dar adevărul este altul: șansa există. Doar că nu stă niciodată în vorbele aruncate peste tejghea, atrage atenția avocatul Nicolae Enciu.
Cei mai mulți oameni nu-și pierd dreptul la un ghișeu. Îl pierd pe drumul spre casă, când cred ce li s-a spus acolo. Acolo se frânge totul — în credința că „s-a terminat”. Dar nu s-a terminat.
„Nu vă încadrați.” „Nu sunt fonduri.” „Așteptați.” „S-au dat legi noi.” Sunt replici care nu au valoare juridică. Un răspuns real are număr de înregistrare, dată și semnătură. Restul e doar oboseala cuiva care vrea să scape de tine.
Unul dintre drepturile persoanelor cu handicap este pensia de invaliditate
Confuzia pornește de la întrebarea: „Îmi fac o pensie de handicap?” Nu există așa ceva. Pensia de invaliditate se cere la casa de pensii, doar dacă ai cotizat. Încadrarea în grad de handicap se cere la DGASPC, nu depinde de vechime și nu se pierde dacă ai deja o pensie. De multe ori se cuvin amândouă. Poate ai bătut la ușa greșită.
Apoi vine nedreptatea: „Mi-au tăiat gradul, deși boala e la fel sau mai grea.” O boală care nu s-a vindecat nu poate duce la un grad mai mic. Contradicția o explică ei, nu tu. Decizia se contestă în 30 de zile de la data primirii certificatului, nu de la data scrisă pe el.
Mulți au grad grav fără însoțitor, deși nu se pot descurca singuri. Însoțitorul nu se acordă după diagnostic, ci după ce nu poți face singur: spălat, îmbrăcat, deplasare. Dacă medicul scrie „necesită însoțitor permanent”, această formulare cântărește mai mult decât orice listă de diagnostice.
Pe drumul către instanță
Contestațiile fără răspuns nu sunt un capăt de drum. Tăcerea peste termenul legal se numește refuz și deschide automat drumul către instanță, ca și cum răspunsul ar fi fost „nu”. Procesele nu au taxă de timbru.
Primăriile invocă uneori lipsa fondurilor pentru asistenții personali. Bugetul pentru aceste posturi vine de la stat, nu din bugetul local. „Nu sunt fonduri” nu este un temei legal. Este o alegere. Cereți-le-o în scris.
„Oamenii renunță fiindcă au crezut o vorbă spusă la ghișeu. Nu trebuie să credeți tot. Trebuie doar să nu vă opriți la prima ușă închisă. Dacă știți pe cineva care a renunțat la un drept fiindcă i s-a spus „nu”, trimiteți-i aceste rânduri. Poate nu a renunțat. Poate doar n-a știut că mai avea o ușă”, mai spune avocatul.
4 comentarii
Am omis sa spun că d-na care are grijă de fratele meu, face totul contracost. Acolo se duc toți banii fratelelui și o parte din banii mei
Am depus contestație pentru fratele meu din București, eu fiind din Vaslui. Fratele meu are 75 de ani, este singur, nu are familie. I s-a amputat piciorul stâng din zona coapsei pe 12 octombrie 2025. Am umblat să-i obțin certificatul de handicap, care a venit în luna februarie. I s-a acordat certificat de handicap in grad accentuat, deși medicul ortoped i-a recomandat însoțitor. Fratele este captiv in propria locuință din luna octombrie când i-a fost amputat piciorul. Am găsit pe cineva care să-l ajute la curățenie, igienă personală, cumpărături de care are nevoie: hrana, igienă, etc. După lupte grele cu cei de la CAS, am obținut în luna mai decizia pentru proteză. In luna iunie i-a fost executată proteză, i-a fost adusă acasă de la firma care i-a executat-o, i-a făcut un instructaj sumar și ,,La revedere”. Se chinuie. De unul singur, îl doare bontul, nu a reușit să coboare scările, a intrat în depresie și pe lângă el și eu. Contestația pentru a obține însoțitor este depusă din luna februarie, dar nici până acum nu a primit un răspuns. Am intervenit din nou la început de iulie și mi s-a spus că voi primi un răspuns în termen de 5 zile. Au trecut și cele 5 zile și răspunsul încă nu a venit. Mă întreb in ce țară trăim. Eu am peste 72 de ani și voi muri cu regretatul că nu am plecat din țară imediat după revoluție. Sincer mă simt neputincios pentru că nu pot să-mi ajut fratele.
Vorbe din pix… Fapte concrete cu nr. de dosar, rezolvate în instanță! Pănă atunci… Palavre!
Sunt persoana cu handicap accentuat(psihic) singura, în vîrsta de 67 ani.Am solicitat prin avocat sprijnul primariei orasului Constanta de am-i acorda ajutorul unei persoane activitatile gospodaresti odata pe saptamîna comform le-gii.Au venit doua doamne care m-au manipulat si am semnat în favoarea lor! În Bucuresti se poate numai prin fundatia Principesa Margareta a Romaniei .Cu stima si respect, Adrian B.