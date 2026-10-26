Toți cei opt președinți de regiuni din Slovacia și-au asigurat un nou mandat în urma scrutinului local desfășurat sâmbătă. Rezultatele finale publicate duminică confirmă menținerea stabilității administrative la nivel local.

Acest scrutin precede alegerile parlamentare programate pentru anul viitor.

Distribuția mandatelor între putere și opoziție

Candidații susținuți de coaliția guvernamentală au păstrat două posturi de conducere la nivel regional. Executivul de la Bratislava este condus de premierul Robert Fico, conform presei internaționale și locale. Politicile actualului cabinet au provocat tensiuni diplomatice cu instituțiile Uniunii Europene.

În contrast direct, opoziția parlamentară pro-occidentală a reușit o performanță electorală superioară. Candidații asumați de aceste formațiuni politice au obținut victoria în patru regiuni strategice din Slovacia. Acest rezultat consolidează poziția forțelor care susțin un parcurs european strict și un sprijin pentru valorile democratice. Restul de două mandate regionale aparțin unor candidați independenți. Această categorie de politicieni domină în mod tradițional administrația locală slovacă, în special în localitățile de dimensiuni medii și mici, scrie presa locală.

Înfrângerea extremei drepte în regiunea Preșov

Cea mai disputată cursă electorală a avut loc în regiunea estică Preșov. Milan Majerský, liderul formațiunii de opoziție Creștin-Democrații, a obținut peste 48% din voturi. El l-a învins pe candidatul propus de partidul de extremă dreapta Republica. Reprezentantul formațiunii radicale a atras un procent de 35% din voturi.

Sondajele de opinie recente plasează partidul Republica pe poziția a treia în preferințele electoratului din Slovacia. Eșecul electoral de la Preșov limitează accesul extremei drepte la resursele administrative regionale.

Opoziția controlează capitala Bratislava

Scrutinul de sâmbătă a inclus și alegeri pentru funcțiile de primari. Alegătorii din capitala Bratislava l-au reconfirmat în funcție pe Matúš Vallo. Edilul reprezintă opoziția pro-occidentală și a obținut al treilea mandat consecutiv,

Aceste alegeri regionale și locale conturează un raport de forțe înaintea scrutinului parlamentar. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, va decide anul viitor componența viitorului legislativ național.