Luiz Inácio Lula da Silva a obținut o nouă victorie electorală în Brazilia. Liderul de stânga l-a învins pe rivalul său de dreapta, Flávio Bolsonaro, în al doilea tur de scrutin. Tribunalul Superior Electoral a anunțat rezultatul oficial, cu 51,79% din voturi pentru Lula și 48,21% pentru Bolsonaro.

Bolsonaro a refuzat să recunoască rezultatul scrutinului. Acesta a invocat prelungirea cu două ore a programului de votare drept justificare pentru eșec. Această afirmație contrazice realitatea, deoarece propria sa echipă de campanie a solicitat oficial menținerea secțiilor deschise pentru mai mult timp. El le-a transmis susținătorilor săi din capitala Brasilia că va iniția demersurile pentru anularea alegerilor, conform bbc.com.

În ciuda acestor tensiuni, susținătorii lui Lula au sărbătorit pe străzi succesul electoral. Liderul de stânga a reușit o revenire notabilă. El a pierdut primul tur de scrutin pe 4 octombrie. Campania sa a recuperat diferența în doar trei săptămâni prin mobilizări masive pe rețelele sociale și prin ample manifestații de stradă.

Opoziția internă și divizarea societății braziliene

Noul mandat prezidențial va debuta pe 5 ianuarie 2027. Acesta este al patrulea mandat pentru Lula da Silva. El a mai condus țara între anii 2003 și 2010, dar și din ianuarie 2023. Contextul actual se anunță mult mai dificil în comparație cu mandatele sale anterioare.

Brazilia rămâne o țară profund divizată, aspect reflectat de cele peste 48 de procente obținute de platforma conservatoare. Noul președinte trebuie să colaboreze cu cel mai de dreapta Congres din istoria democratică a țării. Partidul Liberal (PL), formațiunea lui Bolsonaro, a înregistrat o creștere masivă a numărului de mandate.

Lula a promis o abordare administrativă diferită. El a asigurat cetățenii că va implementa politici axate pe nevoile populației și pe reducerea inechităților sociale. Totuși, lupta cu o putere legislativă ostilă va complica aceste planuri pentru liderul care va atinge vârsta de 85 de ani la finalul noului mandat. Partidul Muncitorilor mizează pe susținerea populară pentru a contrabalansa deficitul din legislativ, mai scrie aceeași sursă anterior menționată.

Contextul internațional și protejarea mediului

Victoria lui Lula contrazice tendința politică actuală din America Latină. Țări mari din regiune, precum Argentina, Chile și Columbia, sunt conduse în prezent de lideri conservatori. Această situație influențează direct relațiile diplomatice cu Statele Unite. Administrația condusă de Donald Trump privește America Latină drept o zonă proprie de influență și preferă parteneri conservatori pentru negocierile comerciale și de securitate.

Washingtonul dorește să reducă influența Chinei în regiune. Brazilia deține resurse uriașe de petrol și rezerve majore de minerale rare. Lula menține o relație favorabilă cu regimul de la Beijing și promovează o politică externă multipolară. Flávio Bolsonaro promisese o aliniere totală cu politicile Casei Albe, în timp ce Lula a respins orice interferență americană în procesul electoral din țara sa.

Pe plan intern, deznodământul alegerilor a redus îngrijorările organizațiilor ecologiste. Experții în domeniul mediului se temeau că o administrație condusă de Flávio Bolsonaro ar fi reluat deciziile tatălui său, Jair Bolsonaro. Acele politici administrative au generat defrișări masive și incendii record în pădurea amazoniană, pentru a facilita extinderea sectorului minier și a industriei agricole, conchide analiza din BBC.