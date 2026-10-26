Nicușor Dan, mesaj după victoria istorică a listei studenților din Serbia: România este pregătită să colaboreze cu noul guvern

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Serbiei și listei studenților, după victoria obținută la alegerile parlamentare, și a anunțat că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern de la Belgrad pentru apropierea țării de Uniunea Europeană și pentru stabilitatea regiunii.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului român a salutat participarea ridicată la vot și rezultatul obținut de formațiunea susținută de mișcarea studențească.

„Felicitări poporului sârb pentru alegerile istorice, cu cea mai mare prezență la vot din ultimele decenii, și Listei Studenților pentru victorie”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România este pregătită să lucreze împreună cu noul guvern sârb pentru parcursul european al Serbiei și pentru menținerea stabilității și prosperității în regiune.

„România este pregătită să lucreze cu noul guvern pentru parcursul european al Serbiei și pentru un spațiu regional stabil și prosper”, a scris șeful statului.

Nicușor Dan a amintit și legăturile istorice dintre cele două țări, inclusiv comunitățile care trăiesc de o parte și de alta a Dunării. În opinia sa, relația dintre București și Belgrad poate deveni și mai puternică.

„Legate prin comunitățile noastre și printr-o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic”, a adăugat președintele.

Victoria listei studenților, un moment important pentru Serbia

Rezultatul alegerilor din Serbia marchează o schimbare politică importantă, după aproape doi ani de proteste conduse de studenți împotriva corupției și pentru respectarea statului de drept.

Potrivit proiecțiilor electorale citate de presa internațională, Lista Studenților a obținut aproximativ 52,9% din voturi și ar urma să dețină circa 140 de mandate din cele 250 ale Parlamentului sârb. Formațiunea asociată fostului președinte Aleksandar Vučić ar urma să obțină aproximativ 103 mandate. Participarea la vot s-a apropiat de 70%, un nivel record în ultimele decenii.

Vučić a recunoscut înfrângerea electorală, deschizând calea unei schimbări politice în Serbia.

Victoria listei studenților este urmărită cu atenție și la nivel european, în condițiile în care Serbia este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Printre principalele provocări ale viitoarei guvernări se numără combaterea corupției, consolidarea instituțiilor democratice și clarificarea direcției de politică externă.

O mișcare născută dintr-o tragedie națională

Ascensiunea „Listei Studenților” reprezintă un fenomen politic atipic. Mișcarea nu are lideri tradiționali, nu se bazează pe o structură de partid și a refuzat să trimită studenți propriu-ziși pe listele parlamentare,din cauza lipsei lor de experiență. În schimb,tinerii au selectat 250 de candidați din societatea civilă — medici, profesori, artiști și experți independenți — cărora le-au încredințat misiunea de a implementa un manifest anticorupție de 11 puncte, conform news.ro.

Scânteia mișcării a fost tragedia din 1 noiembrie 2024. Acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, și a ucis 16 persoane. Cetățenii au perceput incidentul drept consecința directă a corupției sistemice, și au legat renovarea defectuoasă de corupția oficialilor. Ceea ce a început ca o serie de blocaje stradale și proteste universitare săptămânale, s-a transformat rapid într-o mișcare națională care a atras fermieri, actori, magistrați și sindicate.