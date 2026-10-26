DOCUMENTE EXCLUSIVE Cum a ținut-o în brațe fostul ministru Ciprian Șerban pe o directoare care trebuia demisă. Abia după noua lege ANI, Gabriela Murgeanu a fost dată afară

Gabriela Murgeanu a fost, până la finele lui 2026, director în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), la Direcția Autorizații de Construire, Reglementări Tehnice și Mediu (DACRTM). În realitate, ea nu mai trebuia să ocupe această funcție, după ce încă din primăvara lui 2025, Agenția Națională de Integritate (ANI) stabilise că s-a aflat în incompatibilitate. Și totuși, sub mandatul ministrului Ciprian-Constantin Șerban (PSD), a rămas pe funcție. Abia după ce a intrat în vigoare noua lege ANI a fost, în cele din urmă, dată afară. Asta arată un răspuns al Ministerului Transporturilor, la solicitarea Cotidianul.

În martie 2025, ANI a finalizat raportul de evaluare nr. 8464/G/II/18.03.2025. Concluzia a fost că între 16 aprilie 2018 și 15 aprilie 2022, Gabriela Murgeanu s-a aflat în stare de incompatibilitate. În timp ce deținea o funcție publică de conducere în minister, era simultan și membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.

Raportul a rămas definitiv pe 11 aprilie 2025, pentru că nu l-a contestat.

Pe 18 iunie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul Ministerului Transporturilor a elaborat, potrivit legii, raportul nr. 217 prin care a fost propusă „destituirea din funcția publică a doamnei Gabriela Murgeanu”. Ministrul Transporturilor și ANI au fost înștiințați despre raportul Comisiei de Disciplină pe data de 23 iunie 2025, potrivit unui document consultat de Cotidianul. Era ultima zi de mandat al lui Sorin Grindeanu, actualul șef al PSD.

ANI a transmis oficial ministerului, printr-o adresă din 17 noiembrie 2025, toate argumentele care susțin solicitarea Agenției privind aplicarea funcționarului public Murgeanu Gabriela a sancțiunii disciplinare „destituirea din funcția publică”.

Cum a răspuns ministerul condus de Ciprian Șerban: „Nu am putut”

În loc să o demită, Ministerul Transporturilor a răspuns, prin adrese semnate în perioada în care Ciprian Șerban era ministru (21 octombrie 2025 și 4 decembrie 2025), că „sancțiunea disciplinară nu a putut fi aplicată” și că instituția „nu a putut proceda la aplicarea sancțiunii disciplinare în cazul doamnei Murgeanu Gabriela”.

ANI a revenit. Într-o adresă din februarie 2026, Agenția a scris negru pe alb că ministerul nu a cerut niciodată un punct de vedere oficial al ANI pe care să-și fundamenteze decizia. Mai mult, a precizat că o eventuală prescripție a răspunderii nu poate fi constatată de minister, ci doar de o instanță. Autoritatea care trebuie să aplice sancțiunea nu are dreptul să se declare singură incapabilă să o aplice.

Agenția a mai amintit în corespondența cu MT și că, potrivit legii, neaplicarea sancțiunii atunci când actul de constatare a rămas definitiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 2.000 de lei.

Cum a fost ținută în funcție Gabriela Murgeanu în martie 2026

În ciuda tuturor acestor documente, în primăvara lui 2026, situația a devenit și mai ciudată. Pe 9 martie, Gabriela Murgeanu a trimis un e-mail intern în care anunța că activitatea ei în minister „este până pe data de 15.03.2026” și programa interviuri de evaluare a subordonaților, potrivit unui document intrat în posesia Cotidianul. Părea că se pregătește să plece.

Cinci zile mai târziu, într-o zi de sâmbătă, prin ordin al ministrului Transporturilor Ciprian Șerban, Gabriela Murgeanu a fost oficial menținută în funcție pentru încă un an începând cu 14 martie 2026. Această precizare se regăsește într-un răspuns al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din aprilie 2026, consultat de Cotidianul.

Potrivit unei solicitări Cotidianul, Ministerul Transporsului a transmis că urmare a noii legi ANI, Gabriela Murgeanu a fost demisă. Deși am întrebat când a fost demisă, răspunsul nu specifică data exactă, dar legea a intrat în vigoare pe 31 august 2026.

Decizia a venit când PSD se pregătea să plece de la guvernare

Totul s-a petrecut într-o perioadă în care social-democrații intraseră în conflict cu premierul Ilie Bolojan. PSD decisese pe 20 aprilie să-i retragă sprijinul șefului PNL, iar miniștrii social-democrați urmau să părăsească Cabinetul Bolojan.

Abia după ce a intrat în vigoare noua lege privind Agenția Națională de Integritate, Gabriela Murgeanu a fost, în cele din urmă, dată afară din minister. Până atunci, însă, a rămas pe post – deși, potrivit documentelor ANI, nu ar fi trebuit să mai fie acolo din aprilie 2025, adică din momentul declarării sale în incompatibilitate.

Fostul ministru Ciprian Șerban susține, pentru Cotidianul, că termenul legal pentru sancționarea Gabrielei Murgeanu expirase înainte ca Ministerul să înregistreze adresa de la ANI

Cotidianul l-a contactat pe fostul ministru Ciprian Șerban pentru un punct de vedere în legătură cu cazul Gabrielei Murgeanu. Social-democratul susține că sancțiunea disciplinară nu a mai putut fi aplicată, întrucât raportul ANI a fost comunicat oficial ministerului în mai 2025, după expirarea termenului legal de trei ani calculat de la încetarea stării de incompatibilitate, respectiv 15 aprilie 2022.

Potrivit acestei interpretări, termenul în care putea fi aplicată sancțiunea s-a împlinit la 15 aprilie 2025.

Redăm integral răspunsul lui Ciprian Șerban pentru Cotidianul

„În cazul doamnei Murgeanu, aspectele invocate trebuie privite prin prisma cadrului legal aplicabil la momentul respectiv, întrucât problema nu a fost una de oportunitate sau de apreciere discreționară a Ministrului, ci una care ținea de posibilitatea legală de aplicare a sancțiunii disciplinare.

În acest sens, situația juridică a fost analizată la nivelul departamentului de specialitate din cadrul Ministerului, iar concluzia a fost că sancțiunea nu mai putea fi aplicată în condițiile legii.

Astfel, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 prevede că, în situația în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea ANI, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea acesteia.

În cazul doamnei Murgeanu, cauza de incompatibilitate a încetat la data de 15.04.2022, ceea ce înseamnă că termenul legal în care sancțiunea putea fi aplicată s-a împlinit la data de 15.04.2025.

Ciprian Șerban: Comunicarea oficială a Agenției cu privire la acest aspect a fost înregistrată la Minister la data de 13.05.2025, respectiv după împlinirea termenului legal de 3 ani

De asemenea, raportul ANI a rămas definitiv prin necontestare, însă comunicarea oficială a Agenției cu privire la acest aspect a fost înregistrată la Minister la data de 13.05.2025, respectiv după împlinirea termenului legal de 3 ani.

În consecință, la momentul la care ministerul a fost înștiințat oficial cu privire la rămânerea definitivă a raportului ANI, sancțiunea disciplinară nu mai putea fi aplicată în mod legal, întrucât termenul prevăzut de art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 era deja împlinit.

Ulterior, prin Legea nr. 180/2026, legiuitorul a instituit măsuri tranzitorii pentru situațiile existente la momentul intrării în vigoare a noii reglementări și, în acest context, o măsură juridică nouă, respectiv încetarea de drept a funcției, care nu exista în reglementarea anterioară și care are o natură juridică distinctă de sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 26 din Legea nr. 176/2010.

În consecință, cele două situații nu pot fi confundate, la momentul respectiv, în temeiul legislației aplicabile, sancțiunea disciplinară nu mai putea fi aplicată ca urmare a împlinirii termenului legal, în timp ce măsura dispusă ulterior își are temeiul într-o reglementare nouă, care a instituit un mecanism juridic distinct, respectiv încetarea de drept a funcției”, a spus fostul ministru PSD al Transportului, într-un răspuns pentru Cotidianul.

ANI susține că dreptul Ministerului de a aplica sancțiunea în cazul Murgeanu „s-a născut” în data de 11 aprilie 2025

Potrivit document, raportul ANI a rămas definitiv prin necontestare la data de 11 aprilie 2025. Agenția arată că, de la această dată, s-a născut dreptul instituțiilor competente, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de a aplica sancțiunea disciplinară, după comunicarea prealabilă a raportului de evaluare.

Soțul Gabrielei Murgeanu, fost consilier al lui Băsescu, condamnat definitiv pentru luare de mită

Gabriela Murgeanu este soția fostului viceprimar Răzvan Gheorghe Murgeanu. Fostul consilier de stat Răzvan Murgeanu a fost condamnat în 2017 de magistrații Curții de Apel București la doi ani de închisoare cu suspendare. El a fost acuzat că a primit 30.000 de euro pentru a-și trafica influența, încheind cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției.

Răzvan Murgeanu a fost consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale în mandatul lui Traian Băsescu, din iunie 2013 până în luna octombrie a anului 2014. Anterior funcției deținute la Cotroceni, Murgeanu a fost viceprimar al Capitalei, iar în perioada 2009-2013, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, condus de Elena Udrea până în 2012.

Denunț la DNA pe numele lui Ciprian Șerban

În martie 2026, Mara Carmen Paraipan, fostă consilieră superioară în cadrul Direcției Autorizații de Construire, Reglementări Tehnice și Mediu (DACRTM) din cadrul Ministerul Transporturilor a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) cu privire la un posibil abuz în serviciu al fostului ministru Ciprian Șerban, pe motiv că nu ar fi dispus destituirea Gabrielei Murgeanu vizate de raportul ANI.

Femeia afirmă că, după sesizările sale, au fost formulate trei plângeri împotriva ei la Comisia de Disciplină a ministerului, procedură care a precedat destituirea sa din funcție. Ea a contestat în instanță măsura.

Mara Paraipan susține că a mai fost supusă unor presiuni în 2023, când a fost transferată temporar la o altă direcție, măsură suspendată atunci de instanță. În plângerea prealabilă, ea invocă Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și solicită revocarea ordinului de destituire.

Cazul vine în contextul unor acuzații anterioare de represalii la adresa aceleiași angajate. În urmă cu trei ani, Tribunalul București a constatat că aceasta fusese supusă unor măsuri pe care le-a contestat în instanță, după ce sesizase DNA cu privire la posibile nereguli în atribuirea unor contracte din domeniul transporturilor.

Despre acest caz au scris și jurnaliștii de la Context.ro și PressHub.