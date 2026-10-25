Ilie Bolojan recunoaște că supraimpozitarea contractelor part-time nu fost o măsură „bună”. Fostul premier vorbește despre o „aristocrație bugetară”

„Nu poți să ai venituri de tip anglo-saxon, mici, cheltuieli sociale și aparat de stat de tip nordic și apucături balcanice în administrarea banului public”

Teo Voicu
Ilie Bolojan recunoaște că supraimpozitarea contractelor part-time nu fost o măsură „bună”. Fostul premier vorbește despre o „aristocrație bugetară”

Ilie Bolojan; Inquam Photos / George Călin

„Nu poți să ai venituri de tip anglo-saxon, mici, cheltuieli sociale și aparat de stat de tip nordic și apucături balcanice în administrarea banului public”

Fostul premier Ilie Bolojan recunoaște, într-un interviu acordat Profit.ro, că măsura de a supraimpozita contractele part-time nu a fost „bună”, însă precizează că România avea nevoie să-și corecteze rapid deficitul bugetar, pentru a nu pierde bani europeni. Liderul PNL a vorbit despre așa-numita „aristrocrație bugetară” și problemele pe care ele implică.

Întrebat la Profit.ro de ce a insistat pentru majorarea TVA în loc să adopte alte măsuri fiscale sau să reformeze administrația, Bolojan a declarat că reformele și restructurările nu puteau fi realizate rapid, iar țara noastră trebuia să evite suspendarea fondurilor europene.

Bolojan mai spune că o majorare salarială, omisă acum de noii guvernanți, ar putea fi făcută dacă veniturile reușesc să acopere cheltuielile.

Liderul liberal recunoaște că supraimpozitarea contractelor part-time nu este o măsură justă, dar spune că trebuie luată o decizie în funcție de planurile bugetare ale noului guvern.

„Înțeleg că a fost o măsură care n-a fost bună. Oare de ce credeți că actualul guvern n-a redus TVA-ul ca prima măsură? Cum a urlat vreo 3, 4, 5 de zile? De ce credeți? (…) Deci, eu nu sunt un populist. Ar trebui să dau vina pe contexte. Vedeți ce caută acum? Moștenirea dezastruoasă”, susține Ilie Bolojan.

Întrebat dacă va reveni asupra proiectului care elimină supraimpozitarea contractelor part-time, fostul premier a spus că e corect ca cei care lucrează part-time să plătească direct proporțional cu orele lucrate.

„Din nou, orice formulă legislativă care generează scăderea unor venituri, creșterea unor cheltuieli, ar fi bine să fie adoptată într-o manieră în care, v-am spus, să păstreze echilibrele bugetare. Dar principiul este corect: dacă muncești part-time, să plătești direct, proporțional, cu orele pe care le lucrezi…”, a spus acesta.

Un „cocktail care te duce la explozie”

Bolojan avertizează că România trebuia să-și restructureze și veniturile.

„Nu poți să ai un sistem de sănătate funcțional, un sistem de educație, investiții, dacă n-ai venituri corespunzătoare.

Nu poți să ai venituri de tip anglo-saxon, mici, cheltuieli sociale și aparat de stat de tip nordic și apucături balcanice în administrarea banului public. Ăsta este cocktailul care te duce la o explozie”, adaugă aceasta.

„Aristocrația bugetară”

Fostul premier a vorbit și despre așa-numita aristocrație bugetară, constituită din șefii din sectorul public, cu salarii de 10.000 de euro și bonusuri, dar ale căror companii de monopol oferă servicii de slabă calitate.

„Nu e o problemă că un director de companie de stat câștigă 10.000 de euro. Nu e o problemă. Nu e o problemă dacă ia bonus de performanță.

E o problemă dacă acea companie nu-și face investițiile, nu rezolvă problemele, nu oferă un serviciu de calitate, ci doar profită de o zonă de monopol și stă doar pe monopol și pentru că e un monopol, sigur că faci profituri dacă îți reglezi încasările din creșterea de tarife. Normal că faci profituri și privații ar vrea să facă asta.”, a mai spus Bolojan.

 

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