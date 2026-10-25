Românii care zboară spre SUA trebuie să respecte o nouă regulă

Statele Unite introduc o nouă cerință pentru toți pasagerii zborurilor internaționale, inclusiv pentru cei care pleacă din România, în contextul preocupărilor legate de răspândirea virusului Ebola. Măsura face parte dintr-un set de acțiuni preventive adoptate de autoritățile sanitare și de securitate americane pentru monitorizarea riscurilor asociate călătoriilor internaționale.

Potrivit News.ro, toți pasagerii care sosesc în SUA din străinătate vor trebui să completeze informații suplimentare de contact și să ofere detalii care să permită autorităților să îi localizeze rapid în eventualitatea identificării unor riscuri epidemiologice.

Îngrijorări cauzate de Ebola

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor generate de focarul de Ebola raportat în Africa și are scopul de a facilita activitatea de urmărire a contacților și de monitorizare a persoanelor care ar putea fi expuse la virus. Autoritățile americane subliniază că măsura este una preventivă și nu reprezintă o restricție de călătorie pentru cetățenii străini sau americani.

Pentru români, schimbarea înseamnă că procedurile de intrare în Statele Unite vor include pași suplimentari față de cei aplicabili până în prezent. Obligația vizează toate zborurile internaționale, indiferent de aeroportul de plecare, ceea ce înseamnă că este valabilă și pentru pasagerii care își încep călătoria din România sau care tranzitează alte state europene înainte de a ajunge pe teritoriul american.

Virusul Ebola este una dintre cele mai periculoase boli infecțioase cunoscute, având o rată ridicată de mortalitate în lipsa tratamentului adecvat. De-a lungul ultimelor decenii, apariția focarelor în Africa a determinat mai multe state să introducă măsuri speciale de control la frontieră și de monitorizare a călătorilor.

Noile reguli anunțate de Washington au ca obiectiv limitarea riscurilor și identificarea rapidă a eventualelor cazuri suspecte, fără a afecta semnificativ traficul aerian internațional. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp condițiile de călătorie și cerințele actualizate înaintea plecării spre Statele Unite.