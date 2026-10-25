CTP îl ironizează pe Tudorel Toader: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”

Într-o postare publicată pe Facebook, Cristian Tudor Popescu îl critică vehement pe fostul ministru al Justiției și ex-judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, după decizia instanței de arestare a fiului acestuia, Alexandru Toader.

Jurnalistul pornește de la reacția avută de fostul ministru după izbucnirea scandalului. Potrivit lui CTP, declarațiile lui Tudorel Toader, care a susținut că dosarul fiului său reprezintă „un atac la adresa mea”, sunt incompatibile cu statutul și experiența unui om care a ocupat unele dintre cele mai importante funcții din sistemul judiciar românesc.

Un stâlp al Justiției, cum ar veni

„Fost judecător CCR, fost ministru al Justiției, decan al Facultății de Drept din Iași, la bază procuror în Panciu. Un stâlp al Justiției, cum ar veni”, scrie ironic Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul susține că reacția firească a unui jurist ar fi fost aceea de a invoca prezumția de nevinovăție și de a lăsa instanța să decidă, nu de a transforma cazul într-o dispută personală. În același timp, el îl acuză pe Tudorel Toader de contradicție, amintind că fostul ministru a declarat în fața presei că „Justiția se face și se caută în sala de judecată, nu la televiziune”.

„Așa o fi, în schimb se face și se caută pe Facebook?”, întreabă retoric CTP, făcând referire la mesajele publice prin care, în opinia sa, Tudorel Toader și-ar fi exprimat deja convingerea privind nevinovăția fiului său.

În finalul postării, Cristian Tudor Popescu amintește că judecătorii au dispus arestarea lui Alexandru Toader într-un dosar care vizează acuzații de viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, dosar construit, potrivit informațiilor prezentate de jurnalist, pe baza declarațiilor mai multor presupuse victime.

„Îl vedeți pe magistrul Toader ieșind în stradă să protesteze împotriva nedreptăților Justiției din România?”, își încheie CTP comentariul publicat pe Facebook.