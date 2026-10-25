Hagi pregătește dubla cu Polonia și Bosnia și anunță câteva convocări

Selecționerul Gheorghe Hagi a făcut publică duminică lista preliminară a fotbaliștilor care evoluează în străinătate și care intră în calculele sale pentru ultimele două meciuri ale României din grupa de Liga Națiunilor. Potrivit News.ro, lotul final va fi completat ulterior cu jucători din Superligă. Acesta va fi anunțat înaintea reunirii echipei naționale.

Printre cele mai interesante nume de pe listă se află câțiva jucători fără selecții la echipa mare. La capitolul surprize s-ar putea înscrie fundașul Lisav Eissat, legitimat la Bristol City, precum și atacanții Ianis Stoica și Rareș Ilie. Aceștia nu au debutat încă la prima reprezentativă, dar au intrat în atenția selecționerului după evoluțiile din ultimele luni.

Nucleul echipei este format în continuare din jucători cu experiență, precum Nicolae Stanciu, ajuns la 90 de selecții, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman sau Radu Drăgușin.

O absență importantă este cea a atacantului Louis Munteanu. Fotbalistul care joacă în SUA nu a fost inclus pe lista preliminară din cauza unei accidentări. Lipsa sa reduce opțiunile din ofensivă, în condițiile în care România se pregătește pentru două partide decisive în economia grupei.

Programul următoarelor meciuri

Tricolorii vor întâlni Polonia pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, echipa lui Hagi va juca în deplasare împotriva Bosniei-Herțegovina, la Zenica, pe stadionul Bilino Polje. Cele două confruntări închid campania din această ediție a Ligii Națiunilor și vor contribui la stabilirea poziției finale a României în grupă.

Lista anunțată acum reprezintă doar primul pas în alcătuirea lotului final, însă oferă deja indicii despre direcția în care merge noul selecționer. Hagi pare dispus să păstreze scheletul consacrat al echipei, dar și să ofere șanse unor jucători tineri care ar putea deveni soluții importante pentru următoarele campanii ale naționalei.