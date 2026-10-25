Neymar, eliminat pentru un gest incredibil: „I-am dat ocazia unui idiot să se remarce”

Brazilianul Neymar a ajuns din nou în centrul unei controverse, după o eliminare care a stârnit ample dezbateri în fotbalul sud-american. Atacantul echipei Santos a fost trimis la vestiare în partida cu Bahia, încheiată la egalitate, 1-1, după ce arbitrii au considerat că a încălcat regulamentul. Gestul care l-a adus în această situație? I s-a adresat unui adversar cu mâna la gură.

Potrivit publicației franceze Le Parisien, incidentul s-a produs la începutul reprizei secunde, în urma unui schimb tensionat de replici între Neymar și Rodrigo Nestor. Imaginile au fost analizate și cu ajutorul VAR. Abia apoi, oficialii au decis acordarea cartonașului roșu.

Regula aplicată provine dintr-o măsură introdusă recent de FIFA, după mai multe controverse legate de presupuse insulte rasiste în timpul meciurilor. Conform acesteia, ascunderea gurii în timpul unei confruntări verbale cu un adversar poate fi sancționată, tocmai pentru a împiedica rostirea unor expresii care nu pot fi identificate ulterior pe imagini.

Neymar și-a pierdut cumpătul

După eliminare, Neymar și-a pierdut cumpătul și a încercat să se îndrepte spre adversarul său, fiind oprit de colegi. Ulterior, într-un mesaj publicat pe Instagram, fostul star al Barcelonei și PSG și-a cerut scuze fanilor lui Santos. El chiar a admis că eliminarea este justificată conform regulamentului.

Totuși, brazilianul a susținut că Rodrigo Nestor ar fi profitat intenționat de noua regulă. „Este o lege împotriva rasismului și el a vrut să profite de ea. A fost foarte viclean. I-am dat ocazia unui idiot să se remarce”, a declarat Neymar, citat de Le Parisien.

Deși Santos a reușit să obțină un punct în inferioritate numerică, Neymar va lipsi în următoarele două meciuri ale echipei, suspendarea fiind prevăzută automat de regulamentele campionatului brazilian