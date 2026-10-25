Musk acuză Ucraina că a folosit Starlink pentru atacuri cu drone: „Este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide”

Magnatul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, a lansat noi acuzații la adresa Ucrainei, scrie News care citeaza AFP.

Miliardarul acuză armata de la Kiev a încălcat condițiile de utilizare ale serviciului de comunicații prin satelit Starlink. Declarațiile vin după mai multe zile de controverse privind limitarea funcționării sistemului pe frontul ucrainean, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre administrația de la Kiev și Washington.

„Condițiile de utilizare ale Starlink au rămas coerente: este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide. Orice încălcare a acestor condiții va duce la încetarea serviciului”, a scris Musk pe platforma X. El a afirmat ulterior că armata ucraineană ar fi utilizat versiunea comercială a Starlink pentru atacuri ofensive cu drone și că această posibilitate a fost blocată recent.

Pe de altă parte, același șef al SpaceX a insistat că Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei. Potrivit lui Musk, sistemul este în prezent singurul care nu poate fi bruiat sau distrus cu ușurință. „Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat”, a avertizat miliardarul american.

Partea acuzată contestă versiunea prezentată de Musk. Consilierul pentru tehnologii de apărare Serhii Beskrestnov a declarat că terminalele comerciale Starlink sunt deja supuse unor limitări tehnice care fac imposibilă utilizarea lor pentru anumite tipuri de atacuri cu drone. Potrivit acestuia, operațiunile militare de acest tip folosesc în principal Starshield, versiunea destinată structurilor guvernamentale și militare.

Zelenski dă vina pe Washington

Controversa a izbucnit după ce Ucraina a semnalat că terminalele Starlink au fost afectate de restricții privind viteza de deplasare, ceea ce a perturbat unele operațiuni cu drone. Președintele Volodimir Zelenski a sugerat că Washingtonul ar fi avut un rol în aceste limitări, acuzație respinsă atât de Casa Albă, cât și de Elon Musk. Între timp, ministrul ucrainean al Apărării a anunțat că serviciul și-a reluat funcționarea normală, iar conexiunile sunt din nou stabile pe front.

Disputa reaprinde dezbaterea privind dependența Ucrainei de infrastructura de comunicații furnizată de companii private occidentale. De la începutul invaziei ruse din 2022, Starlink a devenit un element-cheie pentru comunicațiile militare și civile ale Kievului, fiind considerat unul dintre pilonii rezistenței ucrainene în fața atacurilor rusești.