Fiica Elenei Lasconi, nouă controversă. Mesajul despre Stalin care a stârnit reacții

Oana Lasconi, cunoscută pentru pozițiile sale politice și ideologice exprimate frecvent pe rețelele sociale, a revenit în atenția publică după apariția unui comentariu controversat atribuit contului său online. În mesajul distribuit pe o platformă socială, aceasta afirmă că „moștenirea lui Stalin este eternă” și susține că, dacă liderul sovietic ar fi fost în viață astăzi, Europa nu s-ar confrunta cu ceea ce ea descrie drept o expansiune a fascismului.
Mesajul a fost un raspuns la o postare făcută de europarlamentarul Nicu Ștefănuță la comemorarea a 70 de ani de la revolutia ungară din 1956.
Mesajul, publicat în limba engleză, a generat reacții puternice în mediul online. A deranjat mai ales referirea pozitivă la fostul lider sovietic Iosif Stalin. Acesta e considerat vinovat de represiune politică, deportări în masă, foamete, colectivizare și milioane de victime ale regimului comunist.
Nu e prima dată când fiica fostel lidere a USR atrage atenția opiniei publice. Oana Lasconi s-a remarcat în ultimii ani prin poziții politice radicale și prin asumarea publică a unei identități politice de stânga. Ea a declarat în trecut că este socialistă și anticapitalistă și a afirmat că actualul model economic pune profitul înaintea intereselor sociale.
La sfârșitul anului trecut, Oana Lasconi și-a anunțat înscrierea în Partidul Socialist Român, formațiune care se revendică de la tradiția socialismului românesc. Decizia a alimentat dezbaterile privind orientarea sa ideologică și a generat reacții inclusiv în spațiul politic.
De-a lungul timpului, fiica Elenei Lasconi a fost implicată și în alte polemici. În 2023, aceasta a criticat public declarațiile mamei sale privind referendumul pentru familie și drepturile comunității LGBTQ+, conflict care a devenit subiect de interes național.
Mai recent, Oana Lasconi a atras atenția prin alte comentarii care au stârnit reacții puternice, inclusiv după declarații legate de liderul iranian Ali Khamenei și de Patriarhul Daniel.
7 comentarii
Cand te bazezi pe propaganda bolsevica mincinoasa este firesc ca persoanele fara o cultura solida sa cada prada…Stalin a fost cel mai mare criminal contra umanitatii, alaturi de Lenin, Marx, Hitler si Mao, impreuna avand la activ exterminarea a peste UN MILIARD de oameni si cifra e in crestere constanta sub bagheta urmasilor lor actuali!!!
ieri in Paris unii manifestanti aveau mesaj impotriva partidului lui Le Pen pe care il fac … tanara daca are viziune de stanga e firesc sa-l aprecieze pe … de ce va surprinde USR-ul avea persoane care afirmau:”nu vei avea nimic si vei fi fericit”, GHinea nu a pus in PNRR clauza cresterii impozitului pe cladiri pana omul de buna voie va renunta la proprietate ca apoi sa fie chirias in propria casa si apoi alungat cand batran si bolnav ca in Spania nu va mai putea plati…Nu vedeti ca pt asta am intrat in UE ca sa ne pierdem proprietatile iar birurile sa fie folosite pt vecinul din Est…
Ce bine că au fost anulate alegerile in 2024 pentru că in oricare din variante câștigătoare acum era coadă la pupat moaștele sifiliticului tovarăș Lenin.
ziare.com/international/rusia/lenin-mumia-vie-cadavrul-bolsevicului-arata-din-ce-in-ce-mai-bine-1359800
Stalin era un bolșevic comunist ceva mai progresist
scientia.ro/blogurile-scientia/blogul-scientia/9258-cum-spera-stalin-sa-si-prelungeasca-viata-cu-un-ser-din-tesut-de-tineri-morti.html
ai inteles…sunt trei variante unul s-a ocupat de yoga latura pt ”visatari”, Lasconi ar fi fost in aceeasi doctrina cu fiica ei, dar ar fi fost o imagine superioara fata de ratacitul pe covor gesticuland ca un inecat pt a-si gasi vorbele, iar CG fiu sau nepot de ofiter putea aduce o rigoare si o comunicare diplomatica de care Romania duce lipsa de peste 37 de ani…un presedinte nu poate face mult, decat ceea ce a facut Basescu prin Macovei si altii pt a instaura pro/re…gresul fiecare cum intelege cei 22 de ani cu Basescu, Iohannis si Nicusor…
Are dreptate si nu e singura care o spune. Probabil, daca nu ar fi fost fiica lui maica-sa, nici acum nu ar fi zis nimeni, nimic.
Liderii UE au EXACT COMPORTAMENTUL BOLSEVICILOR, care aveau sintagma calauzitoare CINE NU E CU NOI E IMPOTRIVA NOASTRA. Stalin cred ca danseaza cazacioc in mormant cand ii vede.
Din cauza lui au pierit multe milioane de oameni, l-a influentat pe regele Mihai sa accepte ceva care a echivalat cu infrangerea Romaniei desi Antonescu ar fi obtinut conditii decente in cateva zile daca ar fi foat lasat, insa Mihai l-a bagat la seif. Tot Stalin a hotarat ca Romania sa primeasca Transilvania pentru ca a intors armele impotriva Germaniei.
Saraca maica-sa