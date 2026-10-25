Fiica Elenei Lasconi, nouă controversă. Mesajul despre Stalin care a stârnit reacții

Oana Lasconi, cunoscută pentru pozițiile sale politice și ideologice exprimate frecvent pe rețelele sociale, a revenit în atenția publică după apariția unui comentariu controversat atribuit contului său online. În mesajul distribuit pe o platformă socială, aceasta afirmă că „moștenirea lui Stalin este eternă” și susține că, dacă liderul sovietic ar fi fost în viață astăzi, Europa nu s-ar confrunta cu ceea ce ea descrie drept o expansiune a fascismului.

Mesajul a fost un raspuns la o postare făcută de europarlamentarul Nicu Ștefănuță la comemorarea a 70 de ani de la revolutia ungară din 1956.

Mesajul, publicat în limba engleză, a generat reacții puternice în mediul online. A deranjat mai ales referirea pozitivă la fostul lider sovietic Iosif Stalin. Acesta e considerat vinovat de represiune politică, deportări în masă, foamete, colectivizare și milioane de victime ale regimului comunist.

Nu e prima dată când fiica fostel lidere a USR atrage atenția opiniei publice. Oana Lasconi s-a remarcat în ultimii ani prin poziții politice radicale și prin asumarea publică a unei identități politice de stânga. Ea a declarat în trecut că este socialistă și anticapitalistă și a afirmat că actualul model economic pune profitul înaintea intereselor sociale.

La sfârșitul anului trecut, Oana Lasconi și-a anunțat înscrierea în Partidul Socialist Român, formațiune care se revendică de la tradiția socialismului românesc. Decizia a alimentat dezbaterile privind orientarea sa ideologică și a generat reacții inclusiv în spațiul politic.

De-a lungul timpului, fiica Elenei Lasconi a fost implicată și în alte polemici. În 2023, aceasta a criticat public declarațiile mamei sale privind referendumul pentru familie și drepturile comunității LGBTQ+, conflict care a devenit subiect de interes național.

Mai recent, Oana Lasconi a atras atenția prin alte comentarii care au stârnit reacții puternice, inclusiv după declarații legate de liderul iranian Ali Khamenei și de Patriarhul Daniel.