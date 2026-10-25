Val de nemulțumire în Europa: manifestații din Portugalia până în Albania

Nemulțumirea socială provocată de creșterea prețurilor și de presiunea exercitată asupra bugetelor familiilor nu mai este doar o problemă franceză. Potrivit News.ro, manifestații au fost organizate în acest weekend în mai multe state europene, participanții reclamând scumpirile și pierderea puterii de cumpărare.

În Belgia, poliția a folosit gaze lacrimogene și spray cu piper în confruntările de sâmbătă de la Bruxelles cu manifestanți antiguvernamentali care cereau condiții mai bune în sistemul de învățământ, relatează Reuters. Câteva sute de persoane, în majoritate tineri, au participat la protest, parte a unei serii de manifestații organizate în ultimele luni pentru a cere finanțare suplimentară pentru educație și a denunța violențele excesive ale poliției.

Manifestații similare au avut loc și în Spania. Potrivit aceleiași surse, participanții au cerut autorităților măsuri suplimentare pentru limitarea efectelor inflației și pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile. Mesaje asemănătoare au fost auzite și în Italia, unde protestatarii au avertizat că nivelul de trai se deteriorează constant.

In Germania, câteva sute de persoane au protestat sâmbătă în mai multe aeroporturi față de deportarea solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse și a extinderii infrastructurii destinate reținerii și expulzării acestora. In Leipzig, în estul țării, alte câteva sute de persoane au manifestat împotriva planurilor unui producător american de armament de a-și dezvolta activitatea în oraș, relatează agenția dpa.

Mii de persoane au manifestat sâmbătă în mai multe orașe din Portugalia față de criza locuințelor și a lipsei unor soluții din partea guvernului. Evenimentele de sambata încheie o săptămână de proteste, în cadrul cărora manifestanții au instalat corturi în spații publice.

Italineii nu au stat pe bară. Mii de tineri au participat sâmbătă la manifestaţii organizate în mai multe oraşe din Italia împotriva creşterii costului vieţii, a chiriilor ridicate şi a cheltuielilor militare. Ziua a fost marcată de măsuri sporite de securitate după violenţele şi jafurile produse în urmă cu o săptămână la Milano, relatează EFE.

Nemulțumirea a ajuns și în Albania. Mii de persoane au protestat sâmbătă la Tirana, cerând demisia premierului albanez Edi Rama și denunțând corupția și condițiile precare din sistemul de învățământ, transmite Agerpres, citând AFP. Manifestația, la care au participat numeroși tineri, a fost dispersată cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, după ce un grup de protestatari a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educației.